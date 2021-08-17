轉帳撥用8.6億多元 國民黨撤銷原處分案將言詞辯論

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提起撤銷訴訟，主張聽證程序沒傳喚「第三人」調查是否屬「善意」有程序瑕疵。台北高等行政法院今下午開庭，全案準備程序終結，擇期進行言詞辯論。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院1954年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋基地產權，並於1957年至1961年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產，追徵8.6億多元。

國民黨不服拒繳，對黨產會各別提起「撤銷訴訟」及「債務人異議之訴」，後者主張以持有的民國36年第二期美金公債，繳付抵押黨產會向其追繳的8.6億餘元債務，前者則主打撤銷原處分。法院分成兩案審理。

「債務人異議之訴」部分，一審今年3月25日認為私法債權的美金公債存在與否，並非行政訴訟審判權範圍，判國民黨敗訴，可上訴。受命法官陳雪玉今下午4點針對「撤銷訴訟案」進行準備程序庭。

國民黨委任律師張少騰指出，黨產會應調查房屋是否「以顯不相當對價」自政黨取得，且追徵的不動產都已移轉至「第三人」，應調查第三人是否屬「善意」，聽證會都沒傳證人，直接推定為「善意」，因此向法院請求傳訊第三人，以釐清其是否為「善意」。

張少騰指出，黨產條例第6條所謂「無法返還」的意思，應該是基於「第三人」屬民法中「善意受讓」時，這樣才會出現「無法返還」的問題，所以國民黨從聽證會、訴訟一路以來都主張作成原處分程序上有瑕疵。

黨產會委任律師魏潮宗表示，黨產條例第7條中指的是「所有權」以外的權利，包括善意第三人的租賃權、地上權、抵押權或典權等權利不受影響，並非規範「所有權」。

此外，不動產移轉他人而無法返還，對照黨產條例第6條第1項規定，應是指他人有付出相當對價，因而無法依條例命受讓人返還原物。本件因國民黨均是依自己訂定的「房地產處理要點」處分不動產，相關出售價格有內部監督機制。