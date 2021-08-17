快訊

當沖降稅延長達共識 「這三點」是主要考量

吳亦凡嫌不乾淨問遍大小事？正妹首露面掀「選妃」內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股市作手「大業張」哄抬股價 判賠投保中心4437萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

股市作手「大業張」張滔等人2010年7月29日至2011年4月13日期間，以連續買進、高價買進、相對成交等方式哄抬上櫃的眾星公司股價，違反證券交易法，證券投資人及期貨交易人保護中心求償，台灣高等法院今判張滔等人須連帶給付4437萬1180元確定。

本案的被上訴人包括張滔、許豐暘、曾麗珍和陳亞斐，上訴的投保中心主張張等人違反證交法「意圖抬高或壓低集中交易市場某種有價證券之交易價格，自行或以他人名義，對該有價證券，連續以高價買入或以低價賣出，而有影響市場價格或市場秩序之虞」、「意圖造成集中交易市場某種有價證券交易活絡之表象，自行或以他人名義，連續委託買賣或申報買賣而相對成交」等規定，依民法應連帶對購買眾星公司股票的投資人負侵權行為損害賠償責任，並由投保中心代為受領。

高等法院審理後認為，張滔等人確實有哄抬眾星公司股價的行為，使得購買眾星股票的投資人以超過真實價格的金額買入股票，受有買入價格及真實價格間差價的損失，應連帶對這些授權投資人負侵權行為損害賠償責任，並由投保中心受領。

高院指出，台北地院判決時未審酌授權投資人花旗銀行受託保管專戶2011年3月2日至同年4月8日的損失，這筆損失有資料可查，且張滔等人對這些資料也不爭執，因此投保中心主張張等人應連帶再給付花旗銀行受託保管專戶142萬6340元有理，張滔等4人共須賠償4437萬1180元。

股市作手「大業張」張滔等人2010年7月29日至2011年4月13日期間哄抬上櫃的眾星公司股價，違反證券交易法，證券投資人及期貨交易人保護中心求償，台灣高等法院今判張滔等人須連帶給付4437萬1180元確定。記者王宏舜／攝影
股市作手「大業張」張滔等人2010年7月29日至2011年4月13日期間哄抬上櫃的眾星公司股價，違反證券交易法，證券投資人及期貨交易人保護中心求償，台灣高等法院今判張滔等人須連帶給付4437萬1180元確定。記者王宏舜／攝影

台灣高等法院

延伸閱讀

彰化工廠氣爆老闆受傷 還得再賠二百多萬元

仰德大道水泥車4死車禍 1死者4家屬獲判賠733萬

男嬰命案害房子成凶宅 托嬰中心保母、負責人判賠232萬

小三幫「公公」摺紙蓮花辯正宮知情 法官不信判賠50萬

相關新聞

股市作手「大業張」哄抬股價 判賠投保中心4437萬

股市作手「大業張」張滔等人2010年7月29日至2011年4月13日期間，以連續買進、高價買進、相對成交等方式哄抬上櫃的...

蘇貞昌宣示主導權？ 明接見8名內定新任警察局長

內政部近期將發布高階警官人事案，行政院長蘇貞昌預定明天接見內定的8名新任縣市警察局長，打破警界慣例；以往高階警官異動沒有...

「小清新」文姿云爆合約糾紛 經紀人：她不告奧運成績會更好

空手道「小清新」文姿云在東京奧運獲得銅牌佳績，受到國人讚賞；她和經紀公司「弘特舞蹈」解約後，指控公司仍使用她的照片用於產...

法務部公布首屆檢事官轉檢 劍青檢改：應完整通盤考量

法務部昨公布首屆檢察事務官遴選檢察官名單。劍青檢改今建議，檢察事務官轉任制度若欲可長可久，應注意不具律師資格者晉用途徑，...

收簿手不滿詐團少給錢 扮內鬼「黑吃黑」搶百萬4人判刑

李姓男子去年被詐騙集團吸收成為收簿手，收購人頭帳戶供使用，他不滿未獲得相對報酬，決定「黑吃黑」，找來友人向集團成員手中的...

轉帳撥用8.6億多元 國民黨撤銷原處分案將言詞辯論

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產追徵8.6億多元，國民黨拒繳並提起撤銷訴訟，主張聽證程序沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。