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高階警官人事 8縣市新任警局長名單出爐

中央社 / 台北17日電

警政署近日將公布高階警官人事，據指出，副署長遺缺由航警局長林順家升任，另8名縣市新任警局長名單出爐。

警界高層今天指出，這8名新任警局長，分別是基隆市警察局長劉耀欽、彰化市警察局長吳坤旭、南投縣警察局長黃永志、屏東縣警察局長劉印宮、台東縣警察局長葉超鴻、金門縣警察局長廖高江、連江縣警察局長郭順德和澎湖縣警察局長陳宗能，預計本週前正式對外公布相關人事異動名單。

警界高層表示，由於行政院長蘇貞昌相當重視疫情期間治安問題，明天可能約見8名縣市新任警局長，除藉此當面表達看重治安問題外，也給予鼓勵和提點。

由於前警政署副署長蔡蒼柏7月中調任台中市警察局長，警界高層指出，其遺缺將由林順家升任，另警政署主秘鄭明忠則接任航警局長，警政委員江振茂升任警政署主秘。

由於這波人事調整作業，除縣市警察局長，還包含相關六都警察局副局長和刑警大隊長等職在內，據指出，基隆市警察局長林炎田、彰化縣警察局長許錫榮2人都升任警政署警政委員。

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