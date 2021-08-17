蘇貞昌宣示主導權？ 明接見8名內定新任警察局長

內政部近期將發布高階警官人事案，行政院長蘇貞昌預定明天接見內定的8名新任縣市警察局長，打破警界慣例；以往高階警官異動沒有類似作法，消息傳出後警界掀起漣漪，解讀是院長要「宣示主導權」。

警界流傳接見名單，新北市警察局副局長吳坤旭派彰化縣局長、台中市副局長劉耀欽派基隆市局長、花蓮港務警察總隊長黃永志派南投縣局長、警政署民防指揮管制所長劉印宮派屏東縣局長、台中港警總隊長陳宗能派澎湖縣局長、署保防組長葉超鴻派台東縣局長、署法制室主任廖高江派金門縣局長、保安警察第二總隊副總隊長郭順德派連江縣局長。

據悉，警政署昨天晚間透過人事系統，陸續聯繫8名新任局長人選，通知明天下午赴行政院面見蘇貞昌，但未告知要談話的重點。

近年頻傳政治派系介入警察人事，蘇貞昌與內政部長徐國勇角力不斷，這次院長「跳過部長」親自接見，引人聯想。