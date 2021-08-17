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修法官法 檢察官、法官懲戒將「公開審理、可旁聽」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

目前法官法規定職務法庭審理案件「均不公開」，除非合議庭認為有公開必要或經被移送或提起訴訟的法官請求才例外。司法院今召開第195次院會，通過法官法部分條文修正草案，明定未來職務法庭審理法官、檢察官懲戒案時，改採公開審理原則，讓一般民眾旁聽。

司法院表示，去年7月17日施行的公務員懲戒法規定，審理案件以公開審理為原則，為落實司法透明，也修法官法讓法官、檢察官懲戒案件以公開法庭行之，並明定例外不予公開的情況。司法院指出，希望透過公開審理讓一般民眾旁聽審理過程，強化職務法庭審判公信力。

司法院發言人張永宏表示，公開審理雖對被付懲戒人的名譽有一定傷害，但民眾或許擔心「官官相護」，透過修法希望讓審判過程更透明。目前職務法庭也引進民間參審員，目的也是希望審理更能反映民意。

懲戒法院。記者王宏舜／攝影
懲戒法院。記者王宏舜／攝影

司法院 檢察官

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