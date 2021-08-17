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婦人誤信詐騙匯款 行員報警及時保住積蓄

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣三義鄉賴姓婦人接獲假冒檢察官詐騙電話，誤信涉及刑案到郵局匯款出庭擔保金新台幣30萬元，所幸行員機警報警查證阻詐，將已匯出金額沖帳轉存回婦人帳戶，保住積蓄。

苗栗警分局今天表示，三義分駐所日前接獲三義郵局報案指稱，賴姓婦人神色慌張在櫃檯填寫匯款單，欲轉匯30萬元，行員關心款項用途時，婦人神色緊張不願回答，直覺疑遭詐騙。

員警獲報抵達郵局時，婦人仍不願相信自己被騙，堅稱接獲「地檢署檢察官」來電，告知因涉及刑案，必須臨櫃匯款出庭擔保金30萬元，否則將面臨牢獄之災。

賴姓婦人因第一時間聽聞將遭司法追訴，慌張不知所措，堅持提領款項，將30萬積蓄元匯給對方，郵局彭姓、邱姓行員及警方一再告知是詐騙集團行騙慣用手法，並不斷解說，婦人這才恍然大悟。

警方表示，郵局行員經婦人同意，將已匯出的金額30萬元沖帳轉存回賴婦帳戶內，及時阻詐，才保住辛苦工作積蓄。

苗栗分局長楊贊鈞指出，民眾若有遇到此類狀況，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱，應提高警覺，保持冷靜，立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話165查詢，或以110報案電話向警方報案及查證。

詐騙集團 郵局 檢察官

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