線上交友小心愛情騙子 7旬婦黃昏之戀夢碎

新北發生多起線上交友愛情詐騙案，不僅欲詐騙7旬婦金錢，讓黃昏之戀夢碎，還有男子遭女網友代操美股方式詐財，年輕外籍女學生被男網友詐騙遊戲點數，所幸都遭警方力阻成功。

板橋分局今天表示，7旬老婦一年前在臉書上認識一名自稱是國外飛行員的網友，透過LINE聊天關懷她，並以男女朋友方式相稱。

但飛行員日前稱母親生病住院不夠付醫藥費，盼借新台幣11萬元度過難關，老婦不疑有詐前往銀行匯款，幸行員機警通知警方力阻保住老本。

板橋海山分局今天表示，吳姓男子4月間在臉書上認識女網友並互換Line後，女子佯稱可以代為操作美股保證獲利，便要求他將美元1萬8000元（約折合新台幣50萬），匯款至她指定的香港中國銀行的帳戶。

警方表示，吳男對女網友的話不疑有他，便於8月12日中午前往銀行匯款，所幸陳姓行員直覺吳男遭到詐騙，員警接獲通知到場成功阻止這場騙局。

林口分局今天表示，年約20歲的外籍楊姓女學生日前在網絡上認識男網友，雙方相當聊得來，於是約定出來碰面，但男方卻藉故未出面，還要女學生先轉遊戲點數給他才能出來見面。

警方表示，女學生就到超商購買2萬元的遊戲點數，超商店員察覺女學生可能遭到詐騙，隨即通知店長及員警到場了解，成功阻止這場騙局。

警方表示，疫情期間網路交友盛行，但相關詐騙案件也層出不窮，提醒民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、財物兩頭空。