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母淋巴癌過世怪「醫院沒發現」索300萬 醫生沒疏失不用賠

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

黃姓婦人6年前因腰部痠痛而到國泰醫院汐止分院神經外科求診，她的兒子指控黃姓醫師疏忽、沒判斷母親是淋巴癌復發，錯失治療期而喪命，讓他覺得「子欲養而親不在」。黃姓兒子向國泰綜合醫院、醫師求償723萬餘元，台北地院駁回；台灣高等法院也認為無法證明醫師有醫療疏失，駁回他上訴。

2015年7月間，黃姓婦人因腰痛而就醫，國泰醫院汐止分院黃姓醫師安排腰椎磁振造影檢查，診斷為第4、5節腰椎椎間盤突出及黃韌帶增厚病症，建議開刀。黃婦決定復健治療，但因腰部痠痛未緩解，另有雙下肢麻痛症狀，2016年9月間又到黃醫師的門診，黃診斷為腰椎椎間盤突出、滑脫、神經周圍囊腫及右側腰薦椎神經根病變等病症，還是建議開刀治療。

2016年10月間，黃婦動手術，但翌月發生下肢無力、發麻、無法行走的狀況，黃醫師安排腦部核磁造影檢查，診斷疑似淋巴瘤或轉移性腫瘤等病症；黃婦2017年4月因淋巴癌而死亡。

黃婦的兒子認為醫生沒發現母親可能是淋巴癌復發，延誤治療，指國泰醫院提供的醫療服務有瑕疵，請求連帶賠償。因一審時兒子敗訴，二審他僅就醫療、看護、殯葬費和212萬的精神慰撫金共300萬元提上訴。

黃婦2015年7月因下背痛併右肢疼痛約3個月，2016年9月間也因下背和右腿痛了3個月而求診，黃醫師安排了腰椎、腹部、右膝X光和腰椎磁振造影及下肢神經傳導檢查，再根據黃婦主訴和檢查報告診斷是腰椎椎間盤突出和黃韌帶增厚。衛福部醫事審議委員會、成大醫院和中山醫學大學附設醫院鑑定都認為符合醫療常規，沒有醫療疏失。

此外，黃婦在手術前，並沒有胸椎腫瘤壓迫導致胸椎脊髓受損的徵象，且她的淋巴瘤病症持續在和信醫院血液腫瘤科追蹤，也未發現有淋巴瘤復發轉移現象，高院認為黃醫師已善盡檢查責任，術前評估應無疏失。

依照兒子提出的事證和鑑定結果，都不能證明黃醫師有任何疏失，高院認為不構成侵權行為，判醫生和國泰醫院不用賠償。

汐止國泰醫院。資料照片。記者游智文／攝影
汐止國泰醫院。資料照片。記者游智文／攝影

醫師 淋巴 腫瘤

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