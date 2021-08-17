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高市2偵查佐勾結徵信社洩密案 屏東地院裁准羈押6人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東地檢署偵辦高雄市刑大隊員涉嫌勾結戶政及徵信社人員洩漏個資案，經傳喚涉案被告漏夜偵訊後，檢察官認為收受賄賂、行賄及違反個資法等不法情節重大，今天凌晨向屏東地院聲請羈押禁見郭、林2名刑事偵查佐在內的6名被告，法院傍晚均裁准。

屏東地檢署指揮刑事局偵辦一件「仙人跳」詐欺案，先是查出疑有徵信社業者介入，再從徵信社溯源追查，發現有高雄市警局刑警大隊偵查佐及戶政人員涉案，承辦檢察官鍾佩宇昨天指揮廉政署南調組搜索被告郭、林2名偵查佐、邱姓戶政人員及巫、黃、伍3名徵信業者居所及辦公處所等共17處，扣押帳冊等相關資料，並傳喚被告、證人共9人次釐清案情。

據了解，檢調查郭、林2名偵查佐的電腦資料和手機調閱通聯紀錄，發現2人曾調閱與承辦案件不相干的個資，涉嫌按件收受徵信業者的賄賂，提供個資資料，2人在偵訊時均否認不法。

檢方訊問後，認為郭、林、邱及巫等4人涉嫌違反貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪、個人資料保護法及洩漏國防以外應秘密事項等罪，黃、伍2人涉嫌違反貪汙治罪條例交付賄賂罪、個人資料保護法及洩漏國防以外應秘密事項等罪，6人涉案情節重大且有滅證及逃亡之虞，今天凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院聲押庭傍晚裁准。

屏東地檢署。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
屏東地檢署。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

屏東 個資 貪汙

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