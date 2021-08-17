公關女王周轉不靈詐客戶254萬 判刑1年4月

人稱公關女王的吳子平，經營光鹽公關顧問公司，曾幫知名烘焙名店胖達人、洪瑞珍等，處理公關危機。不料因公司經營不善，吳女在2017年起詐騙客戶共254萬元。士林地方法院依照詐欺取財罪，判處應執行1年4月徒刑。

判決指出，吳女在2017年3月至2018年5月間，用line傳送給咖啡公司韋姓負責人，佯稱購買電視台業配廣告、進駐好市多賣場公關費及保證金、周刊報導等投資項目，推廣「加拿大黑熊有機咖啡」、「加拿大精釀啤酒」詐騙共計204萬元。

2018年2月6日上午9時許，吳女又向韋負責人佯稱，想共同投資上海哈肯舖，導致韋陷於錯誤，2天後匯款50萬元到吳女帳戶。吳女收下254萬元後，沒有實際用在廣告相關費用，也沒有投資哈肯舖，反而把款項用在個人及光鹽公關公司支出。

全案直到韋多次詢問廣告上檔時間等投資狀況，吳女支吾其詞，說不出個所以然，韋才驚覺受騙，提出LINE對話紀錄截圖、銀行帳戶轉帳匯款等證據提吿。