文姿云經紀約鬧糾紛 律師控經紀公司像「恐怖情人」

東京奧運空手道銅牌選手「小清新」文姿云指控經紀公司「弘特舞蹈」在解約後仍使用她的照片用於產品代言，提告要求排除侵害人格權，並求償60萬元代言費；弘特舞蹈提反訴，要求文姿云給付私接廠商活動的費用逾200萬元。台北地方法院今開庭，雙方針鋒相對，法官庭末諭知9月22日宣判。

文姿云委任律師戴家旭受訪指出，文姿云是國家培育的運動選手，本應專注於訓練，但和原先經紀公司理念、相處間有許多摩擦，因此依民法規定終止契約，過程中沒有瑕疵，但對方收到律師函，不但不同意終止契約，更發函騷擾廠商，因此提訴訟要求終止契約。

他說，弘特公司和文姿云合作經紀契約期間，沒有經過同意擅自拿文的肖像權用在廠商代言上，他認為弘特舉止不可取，「就像恐怖情人一樣」不斷騷擾文姿云。

戴家旭表示，外界知道文姿云在奧運表現不錯，且文身為國家運動員，屬於台灣資產，不應該有人利用訴訟、媒體、發律師函等行為傷害；以知名度來說，文姿云知名度遠超過弘特，弘特根本想利用死纏爛打提升自己知名度。

法院開庭時，戴家旭指出，文姿云和弘特簽的是委任契約，依法任何一方可以隨意終止，因此發函終止契約合法，並要求弘特撤除臉書上「空手道文姿云經紀人」一詞，並要求弘特尚未支付的代言費用60萬元。