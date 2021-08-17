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遊艇富商煞到人妻淪小王 熱戀不忘誇她尪是「Luckyhim」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄開設遊艇管理公司的陳姓富商，在好友聚會間結識已婚的郭姓保險經紀人，兩人相識後陷入熱戀，兩人不僅在line上互道「寶貝」，還會約會、吵架，宛如熱戀中的情侶，交往時間長達半年，郭女的邱姓丈夫發現妻子出軌，向兩人求償80萬元。陳男喊冤稱不知道郭女已婚，但法官根據兩人熱線訊息，發現陳男曾誇讚郭「你真的好漂亮，Luckyhim」，認定陳知道郭女已婚，判他和郭女應賠30萬元。

結婚6年的郭女，是保險經紀公司的專業經理人，外型亮眼，曾多次名列公司的業績冠軍；陳男不僅經營遊艇管理公司，還在高雄港邊擁有餐廳，還曾以年輕創業者身分，上談話性節目大談生意經。

判決指出，陳男、郭女在一場朋友舉辦的聚會相識，2017年4月間，陳男在臉書出售一艘價值2000多萬元的遊艇，當時還留言給郭女，「我即將在隔壁新碼頭開家餐廳，到時請你跟你的正妹朋友來駐點」、「想要上船喝咖啡，還是出去小繞繞，都可以跟我說」，沒多久，兩人情投意合，陷入熱戀。

2018年1月郭女新購一隻Iphone手機，她將原手機的資料備份到丈夫邱男電腦中，邱男開機後發現郭女備分的通訊記錄，發現郭與陳男往來密切，不僅互道早晚安，還會討抱、討kiss，宛如熱戀中情侶，對話內容長達500多頁，不堪遭妻子背叛的邱男，認為配偶權遭到侵害，向兩人求償80萬元。

陳男喊冤否認和郭女交往，稱兩人只是普通朋友，而且生活圈又沒太多交集，根本不知道郭女已婚；郭女則反咬丈夫偷備分她的手機資料，而且她本身個性就外向，對話尺度大，怎麼能就此認定她和陳男交往？

高雄地方法院審理時，法官勘驗邱男提供的500多頁通話記錄，發現陳男曾誇讚郭「你真的好漂亮」、「Luckyhim」，可認定陳應該知道郭女已有交往對象，否則沒必要稱讚郭女很正以後，又表明「（him某男子）他真幸運」。

法官還發現，兩人對話中有「想跟你賴床」、「抱抱」，「沒情趣」「以後不摸了」、「因為你摸我」、「每次都像剛開始」等親密內容，甚至郭還曾傳訊給陳男「當我炮友是不是」，因此認定兩人曾發生肢體上的親密行為，陳男、郭女損及邱男配偶權益，判兩人應連帶賠償30萬元，可上訴。

高雄陳姓遊艇富商煞到郭姓人妻，兩人熱戀不忘誇讚人妻尪「Luckyhim」，不過兩人最後因侵害郭女先生配偶權，被高雄地院判賠30萬元。遊艇示意圖。報系資料照片
高雄陳姓遊艇富商煞到郭姓人妻，兩人熱戀不忘誇讚人妻尪「Luckyhim」，不過兩人最後因侵害郭女先生配偶權，被高雄地院判賠30萬元。遊艇示意圖。報系資料照片

遊艇 出軌

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