遊艇富商煞到人妻淪小王 熱戀不忘誇她尪是「Luckyhim」

在高雄開設遊艇管理公司的陳姓富商，在好友聚會間結識已婚的郭姓保險經紀人，兩人相識後陷入熱戀，兩人不僅在line上互道「寶貝」，還會約會、吵架，宛如熱戀中的情侶，交往時間長達半年，郭女的邱姓丈夫發現妻子出軌，向兩人求償80萬元。陳男喊冤稱不知道郭女已婚，但法官根據兩人熱線訊息，發現陳男曾誇讚郭「你真的好漂亮，Luckyhim」，認定陳知道郭女已婚，判他和郭女應賠30萬元。

結婚6年的郭女，是保險經紀公司的專業經理人，外型亮眼，曾多次名列公司的業績冠軍；陳男不僅經營遊艇管理公司，還在高雄港邊擁有餐廳，還曾以年輕創業者身分，上談話性節目大談生意經。

判決指出，陳男、郭女在一場朋友舉辦的聚會相識，2017年4月間，陳男在臉書出售一艘價值2000多萬元的遊艇，當時還留言給郭女，「我即將在隔壁新碼頭開家餐廳，到時請你跟你的正妹朋友來駐點」、「想要上船喝咖啡，還是出去小繞繞，都可以跟我說」，沒多久，兩人情投意合，陷入熱戀。

2018年1月郭女新購一隻Iphone手機，她將原手機的資料備份到丈夫邱男電腦中，邱男開機後發現郭女備分的通訊記錄，發現郭與陳男往來密切，不僅互道早晚安，還會討抱、討kiss，宛如熱戀中情侶，對話內容長達500多頁，不堪遭妻子背叛的邱男，認為配偶權遭到侵害，向兩人求償80萬元。

陳男喊冤否認和郭女交往，稱兩人只是普通朋友，而且生活圈又沒太多交集，根本不知道郭女已婚；郭女則反咬丈夫偷備分她的手機資料，而且她本身個性就外向，對話尺度大，怎麼能就此認定她和陳男交往？

高雄地方法院審理時，法官勘驗邱男提供的500多頁通話記錄，發現陳男曾誇讚郭「你真的好漂亮」、「Luckyhim」，可認定陳應該知道郭女已有交往對象，否則沒必要稱讚郭女很正以後，又表明「（him某男子）他真幸運」。