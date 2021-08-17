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小清新文姿云合約糾紛 經紀人：她不告奧運成績會更好

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

空手道「小清新」文姿云在東京奧運獲得銅牌佳績，受到國人讚賞；她和經紀公司「弘特舞蹈」解約後，指控公司仍使用她的照片用於產品代言，提告要求排除侵害人格權，並求償60萬元代言費；台北地方法院今開庭，弘特舞蹈負責人張詩宏開庭前受訪指出，若文姿云沒有打這一年冗長的官司，「相信她的成績會更好」。

張詩宏表示，文姿云獲亞運金牌後，見羽球國手戴資穎有麥當勞贊助，傳訊息希望公司有類似操作，事後還要求回台灣想著五星級飯店，隔一周公司也找永齡基金會、鴻海創辦人郭台銘贊助幫忙，文姿云也很開心，2019年公司盡力將她向上推，但2020年就突然間被她「踢掉」，片面解約。

他說，文姿云解約錢都沒有任何表示，他是收到律師函才知道，且文姿云傳訊息說想專心比賽，因此要解約，但他很困惑，「如果要專心比賽，怎麼會來跟我打官司？」他完全不能理解，也感到非常錯愕，但他想文應該就想要後面的續約金。

張詩宏指出，文姿云提告唯一理由是他侵害肖像權，且認為文姿云和委任律師很會說謊，皆說是廠商主動贊助，公司方也只好聲請發函調查，「打這種冗長的官司很浪費時間」。

他指出，公司和文姿云之間的合約也有相關保護措施，若合約存續期間私底下和廠商續約、接洽，相關費用40％仍是歸公司所有。他說，文姿云若沒有打這一年官司，「我相信她的成績會更好吧」。

張詩宏說，他個人認為如果是政府投入很多資源和計畫在文姿云身上，「作為運動員是否應該好好扮演好她的角色」，而不是跟經紀人對簿公堂，且是突然間發函說要提告，「我只覺得心寒、無言、無奈」。

文姿云。圖／聯合報系資料照片
文姿云。圖／聯合報系資料照片

東京奧運 律師

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