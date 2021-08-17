法務部公布首屆檢事官轉檢 劍青檢改：應完整通盤考量

法務部昨公布首屆檢察事務官遴選檢察官名單。劍青檢改今建議，檢察事務官轉任制度若欲可長可久，應注意不具律師資格者晉用途徑，完整通盤考量，從而建立所有檢事官皆可憑藉個人專業能力和工作努力，取得遴選報名資格整體配套制度，方可達到全面及長期激勵士氣效果。

劍青檢改表示，惟依目前制度，遴選報名以律師考試及格者為限，然全國具資格的事務官僅約30位，而今年已報名23位，且依「檢察官遴選委員會設置及審查辦法」報名後未獲遴選則2年內不可再次報名，更加限縮報名人數，此晉用途徑施行3年後即將枯竭，恐難以為繼。

是此政策短期或許有效，但長期恐怕反而打擊士氣，將絕大多數未經律師考試及格者永遠摒除門外，甚至誤導現任檢察事務官認知，似乎應該向外考取律師資格才能回來取得公平報名機會，形同變相鼓勵不務本業。故為人事制度可長可久，允宜通盤研議。

我國檢察事務官率取率極低，近年來均僅錄取個位數字，專業科目考試科目包括：行政法、刑法、智慧財產權法、刑事訴訟法、民法、強制執行法，並非不具法律專業人士。

惟鑑於司法官身分於我國憲法保障下特殊性，加以未來朝向律師、檢察官及法官三合一考試政策方向，又要能兼顧全體檢察事務官報名遴選公平性，倘能仿效日本增設副檢察官加以過渡調節，或者對檢察輔佐人力進行通盤規劃，僅將律師考試及格列為參考條件，另外設計特別任官考試資格途徑，令其補強特定法律專業科目，藉此獲得遴選轉任(副檢察官或檢察官)報名資格。

且報名後，仍須經過嚴格的遴選審查，即使通過遴選，更須通過至少一年司法官學院養成教育，甚至接受當前同等司法官班1年半或2年完整養成教育(可減少檢察實務訓練時數)，若未通過考核仍可篩除，應可透過層層把關，有效篩選鑑別。