桃園春天農場疑虐馬害2死 業者被依動保法裁處

桃園龜山春天農場遭控虐馬，導致2匹半歲的幼馬死亡，市府動保處監控場內4匹成馬，發現2匹有營養不良性貧血及代謝症候群，並認為飼養環境不利休養，15日晚間將4匹成馬送往清境農場，由馬匹專業團隊協助照護，另14日死亡的幼馬也安排明天由台大獸醫專業團隊解剖釐清死因。

不過，農場透過律師表示，農場內的6隻馬匹是一名曾先生請求農場提供場地飼養，儘管曾先生今年初就沒有到過農場，園方仍然按照曾先生教導的飼養方式餵養馬匹，就連三級警戒，員工也都持續照顧並無任何改變，不知道為何會有馬匹營養不良的問題。

律師表示，動保處來訪察時無提出任何農場須改善的地方，獸醫師也有定期診療，農場現完全配合動保處調查。

動保團體日前質疑春天農場無動物展演許可，還涉嫌虐待馬匹，造成農場內馬匹多處受傷，更有1匹幼馬死亡。動保處11日強制安置另一匹幼馬評估治療，並給予點滴、進行血液健康檢查等，但這匹幼馬仍於14日清晨死亡。

動保處要求業者聘請獸醫師，針對場內4匹成馬進行健康評估，經獸醫師判斷其中2匹成馬有貧血狀況，另外2匹成馬的身體狀況則正常。

動保處指出，春天農場飼養場地多為水泥及石頭鋪面，較不適合場內馬匹休養，硬體設施短期也無改善可能，參考獸醫師評估現況，動保處14日召開農場馬匹安置協商視訊會議，決定將4匹成馬送往清境農場，並在15日完成運送安置，將持續追蹤健康情形。