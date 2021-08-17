中市詐騙破案率超過100%？ 議員：破案也「校正回歸」

台中市詐騙案破獲率超過百分百？民進黨議員質疑說，難道民眾被詐金額通通追回來？詐騙嫌疑人通通緝拿歸案？是否警方美化數字。市警局長蔡蒼柏說，前期積案被偵破才破100%，議員則認為連詐騙案也「校正回歸」建議警政統計資料應修正。

議員張耀中在議會質詢指出，台中市警政統計資料的詐欺破獲率百分百，這和市民的想像認知有落差，聽到的個案都是金額追不回來，到底百分百破獲率的標準在哪？據市警局統計資料，每年約1600件， 2019年詐欺案件破獲率105.8%，2020年99.68%，2021年前7個月高達106.3%。

中市警察局長蔡蒼柏說，破獲數會百分，甚至高於發生數，是因破了前期的積案，詐欺案件大多查獲車手、或者帳戶人頭提供者等逮捕歸案，對任何不法行為，市警局全體同仁皆全力打擊犯罪行為。

張耀中則表示，詐騙案件破獲率統計數字也流行「校正回歸」嗎？認為警政統計資料應修正統計方式，讓民眾更了解實況，否則期待有落差。

張玉嬿指出，她的服務處也接過詐騙案陳情，善良的被害人往往自責太傻，不敢告訴家人，她要求警方處理時，要消除對被害人陷入騙局的汙名化，並努力偵辦來終止騙局。

張耀中認為，個資外洩的問題真的非常的嚴重，詐騙集團知道你的名字，知道你的電話號碼，尤其現在任何公私場所手寫實名制，皆成為有心人獲取個資的管道，盼警局多利用社區治安宣導的機會遏制詐騙。

警察局說明，各種網路通訊工具、APP不斷推陳出新，新興詐騙手法日新月異，警局積極執行「偵防電信網路詐欺工作」，近3年計5期獲內政部警政署評核為六都「特優」單位。