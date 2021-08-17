甫出獄遭逢疫情 北市文山失業男餓到偷供品遭逮

47歲陳姓男子因長期失業，缺錢度日，飢餓難耐之下，日前到台北市文山區一間宮廟內行竊餅乾、糖果等供品，被廟公當場發現，報警處理，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據悉，陳男本是文山地區頭痛人物，先前因案入獄，才出獄不到半年，又遭遇新冠肺炎疫情，找工作難上加難。

8月6日中午，他飢餓難耐之下，看上興隆路一段巷內的「順天宮」，神桌上擺放的供品，便帶著背包進入宮廟，伺機將價值約500元的糖果、餅乾供品裝進背包，打算以此果腹，未料被廟公逮個正著。

廟公說，陳男入廟不參拜，反而四處遊蕩，不時打量桌上供品，怪異行徑引人注意，最後還直接偷竊供品，當下就上前制止、報警處理。