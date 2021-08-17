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甫出獄遭逢疫情 北市文山失業男餓到偷供品遭逮
47歲陳姓男子因長期失業，缺錢度日，飢餓難耐之下，日前到台北市文山區一間宮廟內行竊餅乾、糖果等供品，被廟公當場發現，報警處理，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據悉，陳男本是文山地區頭痛人物，先前因案入獄，才出獄不到半年，又遭遇新冠肺炎疫情，找工作難上加難。
8月6日中午，他飢餓難耐之下，看上興隆路一段巷內的「順天宮」，神桌上擺放的供品，便帶著背包進入宮廟，伺機將價值約500元的糖果、餅乾供品裝進背包，打算以此果腹，未料被廟公逮個正著。
廟公說，陳男入廟不參拜，反而四處遊蕩，不時打量桌上供品，怪異行徑引人注意，最後還直接偷竊供品，當下就上前制止、報警處理。
警方表示，雖陳男因飢餓行竊，令人同情，但做出違法行徑，詢後仍依竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦；另呼籲，民眾物品勿離開視線範圍，以免遭宵小覬覦，若因疫情影響工作收入，可依自身條件申請紓困補助，由政府協助度過難關。
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