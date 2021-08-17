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「護國神山」營業秘密要保護 離職做這些動作都違法

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

被譽為「護國神山」的台積電在國際間發光發熱，而其他台灣企業也不遑多讓，像是「護國群山」，其中營業秘密的保護相當重要。司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，司法院近年朝完備訴訟保護、提升專業知能、全面性修法等3大面向，持續提升營業秘密案件審理的專業性與裁判品質。

營業秘密法第2條規定所謂的營業秘密，是指方法、技術、製程、配方、 程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，符合「非一般涉及該類資訊之人所知」、「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值」、「所有人已採取合理之保密措施」，也就是有秘密性、經濟性與合理保密措施。

張國勳指出，司法院從今年1月起，逐步修訂「地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項」、「法院辦理秘密保持命令及偵查保密令案件作業要點」等相關規範，完備營業秘密審理在訴訟程序中的保護。

坊間謠傳營業秘密刑案的有罪率「不到1成」，張國勳拿出數據反駁，指各地方法院近3年（2018至2020年）審理違反營業秘密法刑事案件共有85人，審判後有罪63人，有罪率為74.12%，近7成5。

侵害營業秘密的行為態樣有哪些？張國勳也逐一臚列，例如離職前，員工以公司電子信箱寄送(洩漏)含營業秘密資訊檔案給競爭企業，獲取不法報酬；或是寄送至私人外部信箱，供離職後自立門戶使用。

而離職前，員工用隨身碟盜拷營業秘密資訊檔案，或是用手機拍照、紙本列印攜出、竊取實物供轉職面試使用，張國勳也表示違法。

此外，離職員工不刪除、銷毀業務上持有的營業祕密程式檔案，經公司催討交回卻已為毀損、無法執行的程式檔，或是得標廠商在業務過程取得招標公司的技術型營業秘密，也違反保密契約約定。

張國勳表示，為避免營業秘密在訴訟過程中遭揭露，作業方式應限制閱覽營業秘密卷證，裁判書內容也應適切遮隱或去識別化。

張說，3月已啟動「智慧財產案件審理法」全面性修法程序，包含與營業秘密保護相關重要議題，例如違反秘密保持命令的罪責、閱卷方法、證據代號及名稱、審判期日外訊問程序等，以進一步落實企業營業秘密保護。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，各地方法院近3年（2018至2020年）審理違反營業秘密法刑事案件共有85人，審判後有罪63人，有罪率為74.12%，近7成5。記者王宏舜／攝影
司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，各地方法院近3年（2018至2020年）審理違反營業秘密法刑事案件共有85人，審判後有罪63人，有罪率為74.12%，近7成5。記者王宏舜／攝影

司法院 離職 台積電

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