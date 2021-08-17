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桃園癌末男躲土地公廟 女信徒參拜慘遭洗劫

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鍾姓男子癌末無業，常在土地公廟附近閒晃，他見郭姓婦人參拜竟持刀恫嚇「不給1000，就要殺了妳」，最後搶走對方300元得逞；審理時，郭餘悸猶存說「真的很心驚害怕，希望鍾去關」，法院考量鍾只搶到300元，未實際傷害郭，減刑後依強盜罪判他5年6月，可上訴。

檢警調查，鍾男今年1月20日早上11點多，在土地公廟內見郭姓婦人前來燒香參拜，認為對方隻身一人有機可乘，就抽出隨身的1把水果刀揮舞、擋住去路，鍾還作勢攻擊並恫稱「不給1000，就要殺了你」等語。

郭婦嚇到不敢抗拒，就告知說現金放在機車座墊內，鍾就持刀在後威脅逼近，緊跟在後命郭取出車內皮包，但郭身上僅有300元，鍾男不滿錢太少嫌不夠，當場要郭再向他人湊買1000元才肯放人，最後郭假裝答應離開，立刻到附近的超商求助，鍾則騎了她的機車逃逸。

審理時，鍾男坦承不諱，與被害的郭婦證詞相符，也有附近監視器、扣案水果刀佐證；法院審酌，鍾以持刀、擋路出言恫嚇使郭交付財物，但其僅收取300元，價值不高，過程中也未對郭追打或造成實際身體傷害，事後也歸還300元，主觀惡行、客觀危害均非嚴重。

法院考量，鍾男身患頭、顏面及淋巴結癌症及腫塊，作案後被收押期間也多次住院、接受化療，身體瘦弱、步態緩慢免可自理，若對他處攜帶凶器強盜罪最輕本刑7年，有情輕法重之憾，依刑法59條予以減刑。

法院認為，鍾持刀強盜取材又偷車逃離，但在偵查中均坦承，表示想嚇唬對方、只是無聊等語卸責，被害的郭婦則當庭坦言「真的很心驚害怕，請求法院判鍾去關」，審理後依攜帶凶器強盜罪，判他5年6月、依竊盜罪判3月，得易科罰金。

法院審理後依攜帶凶器強盜罪，判他5年6月、依竊盜罪判3月，得易科罰金。記者曾健祐／攝影
法院審理後依攜帶凶器強盜罪，判他5年6月、依竊盜罪判3月，得易科罰金。記者曾健祐／攝影

強盜 土地公

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