新北議員高敏慧涉詐領 聲請撤銷扣押房產遭駁回

新北市議員高敏慧被控詐領助理費案，她提出檢方認定的犯罪所得1181萬多元做擔保，聲請撤銷扣押4間房產，遭一審駁回後提抗告。二審認定不能排除房產與本案有關聯，駁回確定。

全案緣於，新北地檢署起訴指出，高敏慧利用親友等人頭，詐領助理費新台幣1181萬5903元，將錢挪做私用，依貪污治罪條例中的利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實、洗錢等罪嫌起訴，案件正由新北地方法院審理中。

高敏慧向新北地院聲請撤銷扣押4間房產，主張可以拿出檢方認定的犯罪所得即1181萬5903元，做為擔保，供法院後續審理之需，也可保全將來執行之用，4間房產是她借用第三人名義購買的。

新北地院認為，高敏慧否認利用職務上機會詐取財物等罪嫌，本案爭點須依證據去認定有無犯罪、估算有無犯罪所得及金額；檢方認定這4間房產是高敏慧以本案犯罪所得購買，若經法院審理認定屬實，這些房產乃違法行為所得之物，不能僅以高敏慧提供的擔保金，而認為無扣押必要。

新北地院認為，4間房產既不能排除與本案有關聯性，為進行審理及保全將來執行，應繼續扣押，因此裁定駁回。

高敏慧不服，提起抗告，二審由台灣高等法院審理；高院認為，本案現由新北地院審理中，案件未確定，扣押物的留存必要，由法院依職權審判的需要及訴訟進行程度，妥適裁量而繼續扣押，原裁定已敘明4間房產具「各自本身即屬犯罪所得」的可能。

高院指出，審酌國家刑事司法權的有效行使、社會秩序、公共利益，與扣押物所有人的私益受限制程度等，原審法院依職權適法行使，認定4間房產既不能排除與本案有關聯性，為進行審理及保全將來執行，認定應繼續扣押並無違誤，高敏慧抗告無理由，駁回確定。