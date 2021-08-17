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商業法院上路首月 已終結4件重大商業紛爭

中央社 / 台北17日電

「智慧財產及商業法院」今年7月1日上路迄今已滿1個月。司法院統計，商業法院上路第1個月共收到6件新案，其中4件已有效終結，達成迅速、妥適、專業處理商業紛爭。

「商業事件審理法」、「智慧財產及商業法院組織法」於7月1日施行，增設商業法院與原智慧財產法院合併為智慧財產及商業法院，採二級二審制及調解前置程序，處理金額逾新台幣1億元的重大民事商業事件。

司法院民事廳長李國增表示，商業法院新收6件商業案件的類型，包含了確認董事會決議無效、損害賠償、定暫時狀態處分及緊急處置。其中涉及「東元電機與菱光科技」2件及「南港輪胎與泰豐輪胎」2件的商業保全事件紛爭，均已完成終結。

李國增指出，根據美國智庫傳統基金會發布「2021經濟自由度指數」報告指出，台灣在全球184個經濟體中排名第6，較去年大幅進步5名，是該指標發布27年以來的最佳成績。國發會也進一步解析，認為這是司法院近年積極提升法院解決商業紛爭效率所展現的成效。

司法院表示，商業法院就重大商業事件的審理，採二級二審及調解前置程序；同時採行律師強制代理、電子書狀傳送系統、遠距審理、計畫審理訴訟及商定審理計畫等制度，達成商業法院「紛爭處理專業化」、「紛爭解決快速化」、「案件審理科技化」及「案件進行妥適化」等4大改革。

李國增強調，司法院將持續因應商業事件審理的實務運作，滾動檢討相關法規及配套措施，以達到迅速、妥適、專業處理商業紛爭，協助企業管理運作；提供有效監督機制，落實企業經營者責任；促進經商環境，提升國際競爭力等目標。

司法院

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