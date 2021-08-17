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網紅「超艾夾」高雄街頭遭嗆還被刺2刀 與4嫌和解撤告

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

網紅「含羞草日記」成員「超艾夾（本名吳奕朋）」，今年2月22日上午在高雄市中華四路某間舞廳外，遭蔡姓男子等4人狠嗆「看三小」，雙方爆發口角衝突，超艾夾背部遭蔡男持摺疊刀刺傷，車輛還遭段姓男子刮花，事後超艾夾報案，告蔡男等人傷害、恐嚇、毀損，高雄地檢署偵辦時，超艾夾選擇和蔡男等人和解，並撤回告訴，全案檢方偵結不起訴。

超艾夾是知名Youtube團體「含羞草日記」副團長，案發當天他與另名張姓友人準備開車，沒料在舞廳前，碰到剛消費完的蔡姓男子等4人，雙方疑因車門碰撞等問題，在舞廳前爆發口角衝突。

檢方調查，不滿遭超艾夾、張男「瞧一眼」的蔡男，拿著折疊刀對著車上的超艾夾等人叫囂「看三小」，一旁段男見狀也跳出來幫腔，你現在是在跟我大哥凶什麼，XX娘，躲車上，下來啊，開門」。

超艾夾下車後，蔡男便拿著折疊刀，往他背部身上捅，兩刀後逃離現場，超則在友人陪伴下，趕快跑到鄰近的大同醫院包紮傷口，所幸刀傷僅約2公分和5公分，沒有傷到要害，包紮後出院。

網紅在高雄街頭遭砍，驚動高雄警界，警方獲報後循線逮捕涉案的蔡男等4人，訊後依殺人未遂等罪送辦，檢方最後依傷害罪嫌聲押，蔡男被高雄地方法院裁定10萬交保，刮車段姓男子5萬交保，在場的蘇男、邱男請回。

檢方偵查時，檢方認為蔡男等人雖然涉嫌傷人及刮車，但行為屬於偶發事件，另揮砍的背部並非致命部位，力道不大，事後也無追砍等行為，未達致人於死，因此僅認涉及傷害等罪。後來偵查階段，「超艾夾」與蔡男等人達成和解，撤回傷害告訴，全案偵結後，不起訴蔡男等4嫌。

網紅「超艾夾」在高雄街頭遭刺２刀，事後與涉案的蔡嫌和解撤告。報系資料照
網紅「超艾夾」在高雄街頭遭刺２刀，事後與涉案的蔡嫌和解撤告。報系資料照
涉案的蔡姓男子等4人，因與超艾夾和解，獲得不起訴。報系資料照
涉案的蔡姓男子等4人，因與超艾夾和解，獲得不起訴。報系資料照
網紅「超艾夾」在高雄街頭遭刺２刀，事後與涉案的蔡嫌和解撤告。翻攝自「超艾夾」ＩＧ
網紅「超艾夾」在高雄街頭遭刺２刀，事後與涉案的蔡嫌和解撤告。翻攝自「超艾夾」ＩＧ

網紅 恐嚇

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