拍落檢舉達人手機致損壞 小黃運將⎡非故意⎦獲判無罪

凃姓計程車司機去年不滿陳姓路人拿手機拍照欲檢舉車輛違停，和陳發生口角，過程中不慎拍落陳的手機，造成螢幕破裂，挨告毀損罪嫌；台北地方法院認為他並非故意，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，凃去年3月3日上午11時許，在捷運圓山站出口人行道，不滿陳拿手機拍照檢舉計程車違規停車，上前理論，雙方發生爭執，凃徒手拍打陳的手機落地，導致螢幕破損。

凃否認犯行，供稱他不是故意要毀損陳的手機，他當時和陳溝通是否能不要檢舉計程車司機，過程中因為以手比劃不慎碰觸陳的手或手機，導致手機掉落地面。

法院認為，和他人口角爭論時，或因情緒起伏，會有伴隨手勢比劃等肢體動作，且根據陳手機錄影影片截圖，凃、陳2人當時所站距離甚近，若一方肢體動作較大、比劃手勢，確實有可能不慎碰觸到對方，不能排除凃是疏於注意、輕率，採信凃說詞。