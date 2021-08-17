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鍾德美暫停董事長職 張榮發基金會聲請停執遭駁

中央社 / 台北17日電

張榮發慈善基金會董事長雙胞案，法院一二審判決確認董事長是吳景明，吳景明聲請禁止鍾德美在案件確定前行使董事長職務獲准，基金會則聲請停止執行。最高法院今天駁回確定。

長榮集團張國明、張國政兄弟興訟，確認張榮發慈善基金會去年4月18日起董事長為吳景明、非鍾德美。一審判張姓兄弟勝訴，鍾德美提上訴，二審駁回上訴。吳景明向台北地方法院聲請定暫時狀態處分，禁止鍾德美在案件確定前行使董事長職務。北院裁准，基金會提抗告。

張榮發慈善基金會向高院聲請停止執行。基金會表示，主管機關衛福部去年12月間發函要求基金會於今年1月31日前補正會計制度等法遵事項、提交各年度工作及財務報告，若未依限補正，將廢止許可。

張榮發慈善基金會指出，如果不准許鍾德美行使董事會職權，則無法完成該補正事項，而將有難以回復的損害情事，依民事訴訟法規定，聲請於抗告裁定前停止原裁定執行。

台灣高等法院審理後認為，吳景明已依原裁定聲請執行，並於今年1月29日召開董事會，通過會計制度等部分法遵事項，且經衛福部准予報備，且基金會所提抗告已遭駁回，並無停止原裁定執行的必要，裁定駁回。張榮發慈善基金會提抗告，最高法院今天裁定駁回。

張榮發

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