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稱東吳大學有確診被辦假消息 檢一查...真有確診不起訴
桃園朱姓男子在PTT論壇PO文稱「滑臉書好像看到東吳大學學生確診」，遭調查局航調處依散布不實訊息罪嫌移送；檢方同步函詢疾管署、東吳大學，都確認該校確實有學生確診，且之後媒體也有報導，認為朱男主觀並無散布謠言犯意，偵結予以他不起訴。
調查局航業調查處高雄調查站查，朱男（22歲）明知散布關於新冠肺炎傳染途徑不實訊息，極可能造成民眾恐慌，今年5月13日晚上10點多竟用手機登入PTT論壇，公開發表「剛滑臉書好像看到東吳大學學生確診、目前被隔離宿舍中」等貼文。
航調處高雄站因此認為，朱男的言論足生損害多數民眾接受新冠肺炎疫情訊息的正確性，依散布有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪嫌移送他。
檢方指出，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之謠言罪，是以行為人向不特定人或多數人散布、傳播「捏造或虛構事實」。
而朱男在檢方訊時，坦承有在PTT貼文，但堅決否認犯行，辯稱他是在臉書看到學生社團的訊息，好像有東吳大學的學生確診，他再和該校學生確認，對方也說好像真的有這件事，當時自己在醫院開刀擔心被傳染，所以才發文詢問，自己沒有惡意。
檢方查，東吳學生確診校方已在5月15日大消毒，當時已有媒體新聞報導，檢察官再函詢疾管署、東吳大學，2單位也都函覆確實有東吳學生確診，相關接觸者也安排住獨立套房。
檢方認為，可見朱男所言並非全然虛構，況且他用語也是出於善意提醒，並以「好像」等疑問方式呈現，無非是希望知情者出面澄清、確認，難認他主觀上有散布謠言犯意予以不起訴。
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