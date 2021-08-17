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獨／大陸難混？3台灣人偷渡回金門 一上岸就被逮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門又見偷渡客！今天清晨在金門官澳海堤查獲3名台灣人偷渡來金，不少在附近晨運的鄉親，一度以為是陸籍偷渡客，但看3人衣著光鮮，又只背簡單包包，言談間是台灣腔，才讓大家放心不少，3人一上岸就被金門岸巡隊人員抓走並送往檢疫，目前人正進行隔離，至於3人從何來、偷渡動機與方式，有待金門岸巡人員釐清中。

據民眾透露，今天清晨5點多，他到官澳海堤附近晨運，一眼就看到有大陸漁船接近岸際，隨即丟下3人，船就快速離去，3人一上岸就遭金門岸巡人員逮捕，隨即送金門醫院檢疫。

由於上周才發生一起大陸漁船擱淺金湖鎮峰上，「船來人空」讓居民一度懷疑是「幽靈船」，附近居民聽到偷渡客，還一度以為是那艘「幽靈船」的船員跑到官澳，所幸後來得知是國人偷渡，才鬆了一口氣。

因為3人都是未依正常管道從大陸偷渡過來，岸巡人員只能先通知衛生福利部疾病管制署及金門縣衛生局等單位，並依中央疫情指揮中心規定程序進行處置與隔離，還未進行偵訊，後續全案將依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。

大陸福建海域的禁漁期於昨日结束，據了解，近日陸方針對漁船出海的管制放寬，也有人研判3人應是趁此良機，找大陸漁民協助偷渡回國，但偷渡行徑恐成為防疫破口，也讓人相當擔憂。

金門官澳海堤今天清晨查獲3名國人偷渡，附近崗哨剎時都緊張起來。記者蔡家蓁／攝影
金門官澳海堤今天清晨查獲3名國人偷渡，附近崗哨剎時都緊張起來。記者蔡家蓁／攝影
金門官澳海堤今天清晨查獲3名國人偷渡來金，由於官澳海堤距翔安國際機場約6公里左右，有人研判他們應該是找漁民協助，透過此最近的距離返國。記者蔡家蓁／攝影
金門官澳海堤今天清晨查獲3名國人偷渡來金，由於官澳海堤距翔安國際機場約6公里左右，有人研判他們應該是找漁民協助，透過此最近的距離返國。記者蔡家蓁／攝影
金門官澳海堤今天清晨5點多查獲3名國人偷渡來金，不少在附近晨運的鄉親，一度以為是陸籍偷渡客。記者蔡家蓁／攝影
金門官澳海堤今天清晨5點多查獲3名國人偷渡來金，不少在附近晨運的鄉親，一度以為是陸籍偷渡客。記者蔡家蓁／攝影

偷渡 金門

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