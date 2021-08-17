疫情趨緩聚餐增 警防制酒駕職務上路 超標最高可罰20萬

國內疫情趨緩，北市南港警方觀察，各民生活動逐漸復甦，人車流量明顯增加，民眾聚餐活動也增多，提醒「酒後切勿駕車」，將不定時、不定點於南港轄內路檢，防止酒駕也維護民眾生命財產安全；也表示若酒測超標，最多可罰20萬罰金。

南港警方統計，北市酒後駕車以晚上6時至0時最多，其次是上午6時至12時，一邊是酒後駕車，另一邊顯示「酒後代謝不完全，隔日宿醉駕車」；提醒民眾應適量飲酒、酒後找代駕，勿抱持僥倖心態開車上路。

依據道路交通管理處罰條例第35條，駕駛人酒測值達每公升0.15毫克者（或血液中酒精濃度達0.03%），駕駛機車罰鍰為1萬5000至9萬、汽車罰鍰3萬至12萬，並當場移置保管該汽機車及吊扣駕照，甚至吊銷駕照，並不得再考領；若拒絕酒測1次可罰18萬且得累次加罰。

若酒測值超過每公升0.25毫克者（或血液中酒精濃度達0.05%），已觸犯刑法「不能安全駕駛罪」，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。