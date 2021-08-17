高市警偵查佐洩密徵信業者 屏檢聲押2偵查佐共6人

屏東地檢署指揮刑事局偵辦一宗仙人跳案，查出疑有徵信社業者介入，進而查獲高雄市刑大郭姓和林姓偵查佐疑收受徵信業者賄賂洩漏個資，檢方昨指揮廉政署南調組會同督察前往高市刑大，查看郭、林兩人的公、私用電腦，查扣手機及調閱通聯紀錄，發現2人曾調閱與承辦案件不相干的個資，訊後將郭、林2名偵查佐、邱姓戶政人員和3名徵信社人員依貪汙治罪條例等罪嫌移送檢方偵辦，檢方今天凌晨向法院聲請羈押6人。

據了解，郭姓偵查佐曾在岡山警分局任職，多年前轉調高市刑警大隊，專案小組調閱郭姓和林姓偵查佐的電話通聯紀錄，發現發現2人與徵信社業者過從甚密，且曾以警務登入系統查閱紀錄，疑有洩漏個資疑慮，帶回電腦相關資料比對，再傳喚邱姓戶政人員和3名徵信社人員調查；郭、林均否認出賣個資給徵信業者。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利說， 前獲悉警務及戶政人員疑似涉嫌違背職務收受賄賂、洩漏國防以外應秘密之事項及違反個人資料保護法等不法情事，檢察長指派檢察官鍾佩宇成立專案小組，並發交法務部廉政署南部地區調查組調查； 經調查蒐證後，檢察官指揮南調組及內政部警政署政風室昨天搜索郭、林2名偵查佐、邱姓戶政人員和3名徵信社人員住居所及辦公處所等共17處，並扣押帳冊等相關資料，隨即傳喚被告及相關證人共9人次釐清案情。