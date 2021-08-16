聯手跆拳前女國手吸金19億 貴婦被騙6810萬他沒錢賠

跆拳道前國手徐詩彥2014年起利用開設補習班結識學生家長，和從事水產小額團購的機會，3年吸金超過19億元，台灣高等法院更一審依銀行法、刑法詐欺罪判她12年6月徒刑，沒收未扣案的3億1948萬犯罪所得。同夥林繼蘇則被判刑9年定讞，受害的蔡姓男子、陳姓貴婦向林求償，高院判林分別賠635萬、6810萬元。

徐詩彥1998年時曾在墨西哥世界大學跆拳道賽獲羽量級銅牌。徐女從2014年3月間起，利用結識補習班學生家長、水產小額團購機會，向人佯稱自己有經營水產進口貨櫃生意，可投資為期7至15日不等的「臨時單」或1個月的「固定單」，或說需用款項投資進口水產貨櫃、外幣買賣，遊說投資，允諾期滿時可獲得每月5%至15%、每期5%至20%利息。

徐女從2014年3月至2017年4月間，吸金19億1196萬元，靠著話術、自己發明的單據行騙，被害人從教授、老師到水產同行都有。基隆地院、高院前審都判她12年6月徒刑，但最高法院認為法律見解有疑義，撤銷、發回高院更審。

高院更一審認為，宋姓女子曾借款210萬元，卻被記入非法吸金範圍，認定錯誤；且本案有共犯，徐詩彥非單獨犯罪，她在更審時坦承吸金，量刑基礎事實和審酌因子不同，考量本件吸金規模雖高達19億元，但投資方式多是投入本金、本金加利潤收回後再投入，和本金全數吸收卻沒還的吸金犯罪惡性不同，因此減了3年刑度。