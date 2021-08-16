酒店經紀PO文控前女友愛偷錢 恐嚇讓她無法在八大生存

酒店經紀人何姓男子，今年1月涉嫌在臉書「八大酒店同業應徵隨你PO」等社團，張貼前女友照片，並指控她曾經是旗下小姐，還慣性偷錢，1個小時後，何男又涉嫌發送最後警告，恐嚇前女友要弄到她無法在八大行業生存。士林地檢署偵結，依照恐嚇、加重誹謗罪嫌起訴。

起訴指出，何男和前女友因分手存在感情糾紛，日前何男涉嫌妨害性自主部分獲得不起訴處分，但今年1月30日在2個八大行業應徵相關的臉書社團發文張貼前女友3張照片，指稱「此小姐是我旗下小姐間女友，有慣性偷錢習慣，且各店家注意」並公開姓名、曾經上班的店家、經紀人等，且稱如有不實歡迎來面對講。

何男在臉書發文後，又涉嫌傳訊息恐嚇前女友「這是給你最後的警告，之後我會在FB、IG、各幹部經濟群，直接說你是怎樣的一個人，等你一小時回應，不然起床準時全部發出」「我會幫你打廣告，很快你就在八大圈紅了」「我會報復你的，看誰比較會惹誰」「你又再次讓我媽對我失望了，你夠狠這樣對我，你最好給我個解釋，不然我絕對弄到你八大生存不去」