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阿姨過世毒販「心痛」想上香 高院裁定駁回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳彥霖、陳彥翔兄弟去年組販毒集團，找來「小蜜蜂」販賣含有K他命硝甲西泮成分的毒咖啡包，新北地方法院判陳彥霖16年、陳彥翔16年2月徒刑，且刑之執行前強制工作3年，案件上訴台灣高等法院。羈押中的陳彥霖以二阿姨去世「心痛」為由，聲請具保讓他上香盡孝道，但高院裁定駁回。

陳彥霖表示，6月26日收到母親告知二阿姨過世的來信，他「心痛不已，情緒久久不能平復」。陳說，他從小由二阿姨照顧、帶大，他遭羈押1年多，遵守監規，從未有違規紀錄，他想在百日之內至二阿姨靈堂前上香，以盡孝道。

陳說，因疫情緊張，看守所自5月15日開始停止接見至今，他未能收到家人近況及消息，甚為擔憂掛念，且家中也有許多瑣事要他親自處理，他懇請以50萬元交保。

不過高院認為，陳彥霖涉犯毒品危害防制條例販賣第三級毒品罪犯罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上重罪，且他已涉及至少5次販賣第三級毒品罪嫌，一審判刑16年且強制工作3年，刑期不輕，有畏罪避責可能。

高院表示，陳犯的不是最重本刑3年以下有期徒刑之罪，也不是「懷胎或生產後2月未滿」，亦非罹病而非保外治療顯難痊癒，未符合刑事訴訟法規定不得駁回聲請的情形。因重罪常伴有高度逃亡可能，陳藉逃匿以規避審判程序、刑罰執行的可能性很高，認為有維持羈押必要。

陳彥霖雖以希望在二阿姨百日內到她靈堂上香等理由聲請停止羈押，高院表示「難以准許」。

毒咖啡包。示意圖／基隆市警局提供
毒咖啡包。示意圖／基隆市警局提供

毒品 刑事訴訟

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