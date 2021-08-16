販毒首腦盼到至親靈堂上香求交保停押 法院不准

販毒集團首腦陳姓男子遭判16年及刑前強制工作3年，現由二審審理；陳男主張帶大他的至親去世，聲請具保停押盼至靈堂上香。二審認此為個人家庭因素，仍有羈押必要，予以駁回。

判決指出，陳姓兄弟於民國109年間發起成立販毒組織，找來「小蜜蜂」多人販賣第三級毒品，含有K他命硝甲西泮成分的毒咖啡包；檢警於109年5月間破獲此販毒集團，陸續在鐵皮屋倉庫等處查獲毒品。

新北地檢署偵結認定是販毒集團為「組織犯罪」，除觸犯毒品罪，也構成組織犯罪防制條例，建請法院對陳姓兄弟從重量刑，並處分強制工作。一審新北地方法院分別判應執行16年徒刑和16年2月徒刑，均應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理；陳男主張6月底收到母親信件告知他的二阿姨與世長辭，心痛不已，因從小由二阿姨照顧帶大，他遭羈押已1年多，遵守監獄規定，希望能在百日之內至二阿姨靈堂前上香，以盡孝道，請求以具保等方式替代羈押，他也可定期向派出所報到，以確保後續審判及執行，交保金額部分，可提出約新台幣50萬元。

二審法院審酌，羈押之目的，在於確保刑事偵查、審判程序的完成及刑事執行的保全，或預防反覆實施特定犯罪。

二審合議庭考量，陳男經訊問後，認為他涉犯毒品危害防制條例的販賣第三級毒品罪犯罪嫌疑重大，所涉為本刑5年以上的重罪，他涉及至少5次的販賣第三級毒品罪嫌，經原審判處16年徒刑，並於刑前強制工作3年，可見刑期非輕，已有畏罪避責的可能，有相當理由可認定他有逃亡之虞，國家審判及刑罰權有難以實現的危險。

二審認為，陳男希望能於百日內赴至親靈堂上香等語，為個人及家庭因素，並非法院審酌是否具保停止羈押的事由，他仍有羈押必要，日前予以駁回。