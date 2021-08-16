三級警戒取消開庭他卻被拘提 聲請書記官迴避失敗

黃姓男子因犯竊盜罪被檢方起訴，台北地方法院審理期間遇新冠肺炎三級警戒，書記官通知他暫緩開庭，未料他事後接到法警通知「要拘提」，他認為書記官有疏失，聲請書記官迴避；台北地院認為不符迴避要件，駁回黃的聲請，可抗告。

黃聲請指出，新冠肺炎疫情以來，指揮中心提升為三級警戒，司法院也宣布除緊急事件外，各法院暫緩開庭，但法院4月14日發傳票定6月21日開庭審理，與司法院規定不符。

他指出，書記官6月14日打電話通知取消庭期，法警卻在7月30日在他手機留言，因他6月21日庭期未到，要拘提，他因此聲請書記官迴避。

法院調查，案件原定4月12日開準備程序，但黃未到，審判長當庭諭知拘提，並定6月21日再度開庭審理，但因疫情警戒升級，書記官6月14日打電話通知黃取消開庭。