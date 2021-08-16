誤以為買到高投報金雞母 沒想到屬違建不可出租

郭男4年前以660萬元價格，向楊男購買西屯區某大樓5樓建物，包含6樓的違建，再於2年前委請仲介代售，刊登「5+6樓，使用近55坪，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」不實內容，致林女信以為真，以720萬元購入，後經鄰居告知6樓屬違建無法出租，始知受騙，台中地檢署今天依詐欺罪嫌起訴郭男。

郭男（51歲）否認犯行，辯稱他持有期間，都沒有接過任何報拆公文，他也沒有跟仲介說5、6樓可以出租，他於簽約當天也有跟買主說6樓違建絕對不能口業跟出租使用。但楊男證稱出售給郭時，曾告知違建因計畫出租而遭住戶反對及主管報拆、列管。

起訴書指出，郭男明知他所有位在中市西屯區某大樓5樓建物（包含6樓頂樓違建）是前手楊男擅自建造、隔間欲出租收益，經大樓其他住戶發現後向楊抗議，並向台中市政府檢舉，由都發局列為違章建築限期改善，楊即自行拆除違建。

郭男於2015年6月16日，透過仲介以660萬元向楊男購入，委託友人管理，並將5樓出租，6樓違建部分維持現狀。郭於2019年6月30日，委託仲介阿崗代為銷售，未將6樓違建被列管告訴阿崗，並指示不知情的蕭男在房子現況說明書「是否有違建或禁選情事」項目，勾選「無」。

仲介阿崗即於2019年7月4日，在591房屋交易網站上，刊登高投報金雞母「5+6樓，使用近55坪，空間感一流，5樓月收3萬4000，6樓月收1萬5000元」等不實內容，致林女瀏覽後，誤認房子可出租收益，看屋後以720萬元購入。