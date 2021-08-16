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按摩師狎9少年、最小8歲判12年半 檢嫌輕：累計逾36年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓按摩師曾因拐騙男童回家性侵，遭判刑12年，前年5月2日才假釋，但他出獄後不僅與1名少年交往，還猥褻、性侵另8名弱勢家庭的男童與少年，新北地方法院依加重強制性交等14罪，判處吳12年徒刑、6月得易服社會勞動之刑。檢方認為量刑過輕而上訴，台灣高等法院指不同個案情況各異，駁回上訴。

44歲的吳姓男子假釋後從事粗工和推拿，上一次入獄前還先進相關處所治療3年，結果出獄後又在新北三峽再犯。

檢警調查，吳透過網路尋找犯案對象，共有9人被他誘騙進飯店旅館或住處，且年齡都在16歲以下，最小的被害人年僅8歲。其中，除了1名「小男友」是合意性交外，其他都是仗著他壯碩體型強迫硬上。

案發後，吳僅承認和小男友性交，但否認其他男童和少年的指控，辯稱小孩們胡謅，還說「現在小孩都很兇，他們是故意串通好要報復我」。被害人中，還有兄弟檔，吳有天撫摸弟弟的生殖器後欲肛交，但對方激烈反抗並踹打，沒能得逞；吳也趁哥哥熟睡時摸他下體，哥哥驚醒，但他繼續猥褻。

新北地院依犯案時間點不同，認定吳涉犯加重強制性交、強制猥褻和加重強制性交未遂共14罪，判他12年徒刑與6月得易服社會勞動之刑。不過檢方認為除了吳與小男友的部分外，對其他人犯案宣告刑累計超過36年，卻僅定執行刑12年，相較他前案受害者3名、犯罪次數3次，宣告刑累計14年8月即定執行刑12年，這回判太輕。

高院認為，吳在後來審理時坦承犯行，而他佯稱幫忙照顧為成年人來降低長輩戒心，侵害其中8名被害人性自主權，這些一審都已經納入科刑考量；因每個案件的狀況不同，難以比附援引，前案的強制性交和猥褻手段與本次未必相同，無法量化互比，因此駁回檢方上訴。

吳姓按摩師曾因拐騙男童回家性侵，遭判刑12年，但假釋後不僅與1名少年交往，還猥褻、性侵另8名弱勢家庭的男童與少年，新北地方法院依加重強制性交等14罪，判處吳12年徒刑與6月得易服社會勞動之刑。檢方上訴，台灣高等法院駁回。示意圖／ingimage
吳姓按摩師曾因拐騙男童回家性侵，遭判刑12年，但假釋後不僅與1名少年交往，還猥褻、性侵另8名弱勢家庭的男童與少年，新北地方法院依加重強制性交等14罪，判處吳12年徒刑與6月得易服社會勞動之刑。檢方上訴，台灣高等法院駁回。示意圖／ingimage

猥褻 新北

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