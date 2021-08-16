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大學生了沒女星「琳琳」夫吸大麻菸 緩起訴戒癮治療

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

女星陳艾琳丈夫、台大高材生顏庭笙（Alex），去年間遭警方逮到涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子煙，涉犯毒品危害防制條例。檢方複訊後命以3萬元交保候傳。台北地檢署考量他認罪，今給予緩起訴處分，期間2年，須自費去松德醫院戒癮治療。

檢警調查，去年11月24日清晨，顏男開車行經國三甲線下北市辛亥路停等紅燈時，遭到轄區大安分局警網進行攔檢。警方從他隨身攜帶的電子煙和菸油驗出「大麻酚」成分、毒品檢驗試劑呈現二級反應，警方立即將他逮捕帶回。

據了解，檢警在顏男身上查獲大麻菸油，他也坦承物品是自己的，在微風南山裡面的夜店與不認識的洋人購買，坦承有施用。警方去年11月24日上午依違反毒品危害防制條例持有二級毒品移送複訊。檢察官訊後命以3萬元交保候傳。

女星陳艾琳出身電視節目「大學生了沒」，綽號「琳琳腿、琳琳」她於2008年出道，畢業於台北市立教育大學（今台北市立大學）教育系；前夫為MP魔幻力量的前鼓手黃柏翔。近年自創品牌「浪花花藝」當老闆。

顏庭笙（31歲）是台大高材生，還曾是游泳國手，因為外型酷似藝人郭品超，因此參與電視節目「大學生了沒」，曾演出「我的完美男人」等多部戲劇、電影。兩人於「大學生了沒」結識多年，後來結婚、生女。顏庭笙在律師協助辦保後，快速步出北檢。

女星陳艾琳丈夫、台大高材生顏庭笙（Alex），去年間遭警方逮到涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子菸，涉犯毒品危害防制條例。檢方複訊後命以3萬元交保候傳。台北地檢署今給予緩起訴處分。圖／本報資料照。
女星陳艾琳丈夫、台大高材生顏庭笙（Alex），去年間遭警方逮到涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子菸，涉犯毒品危害防制條例。檢方複訊後命以3萬元交保候傳。台北地檢署今給予緩起訴處分。圖／本報資料照。

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