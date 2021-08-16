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女子3次到健身房偷錢 法官判罰10萬

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

盧姓女子被控於去年12月間，到台南市北區某健身房涉嫌偷取女客人置於更衣室置物櫃內現金，3次共得手1萬4千4百元，台南地院依她觸犯竊盜罪，判處罰金10萬元，得易服勞役，緩刑3年，緩刑內交付保護管束，判決確定日起1年內接受法治教育10場次。

判決說，盧分別於去年12月1日11、12月21日及12月28日，在台南市某健身房更衣室置物櫃，竊取吳女的1萬2000元，劉女1400元，張女1000元。吳等3名女被害人發現遭竊後報警，經警方調閱監視器後，查獲盧女涉案法辦起訴。

盧女在警詢及檢方偵查中都坦承不諱，法官念在她一時失慮，致罹刑章，已與3名告訴人達成和解或調解，賠償損失，被害人吳等3人都表示同意原諒她，不再追究，相信她經此教訓，當知所警惕而無再犯之虞，依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年。

盧姓女子被控到台南市北區某健身房涉嫌偷取女客人現金，共得手1萬4千4百元，台南地院依她觸犯竊盜罪，判處罰金10萬元，得易服勞役，緩刑3年。圖／本報資料照片
盧姓女子被控到台南市北區某健身房涉嫌偷取女客人現金，共得手1萬4千4百元，台南地院依她觸犯竊盜罪，判處罰金10萬元，得易服勞役，緩刑3年。圖／本報資料照片

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