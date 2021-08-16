影／移工酒駕遇前車突切車道 閃不及撞破玻璃全身傷

越南籍阮姓移工在今天凌晨零時許騎機車酒駕行經西屯區時，遇到前方由吳姓男子駕駛的休旅車突然在路口右切變換車道，當時阮車速快，反應不及，直接撞上吳車的車尾，機車車身撞得破碎，吳車尾玻璃也被撞到全部碎裂，阮全身受傷，經送醫後無生命危險，阮的酒精濃度超標，全案將依公共危險罪嫌送辦。

據查，越南籍阮姓移工（25歲）今天凌晨零時許，騎機車由福科路方向，沿環中路慢車道往青海路行駛，行經環中路、青海路口時，前方由吳姓男子（25歲）駕駛的休旅車，突然變換車道，導致阮閃避不及，直接撞上，把吳的後車玻璃撞到全部碎裂，阮的機車車頭也近乎全毀，阮因車禍全身都有擦挫傷，但經送醫後無生命危險。