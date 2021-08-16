快訊

中國「操場埋屍案」改編的電影...哪裡有問題？

末代大學指考今天上午9時開放查詢成績 網址在這裡

影／移工酒駕遇前車突切車道 閃不及撞破玻璃全身傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓移工在今天凌晨零時許騎機車酒駕行經西屯區時，遇到前方由吳姓男子駕駛的休旅車突然在路口右切變換車道，當時阮車速快，反應不及，直接撞上吳車的車尾，機車車身撞得破碎，吳車尾玻璃也被撞到全部碎裂，阮全身受傷，經送醫後無生命危險，阮的酒精濃度超標，全案將依公共危險罪嫌送辦。

據查，越南籍阮姓移工（25歲）今天凌晨零時許，騎機車由福科路方向，沿環中路慢車道往青海路行駛，行經環中路、青海路口時，前方由吳姓男子（25歲）駕駛的休旅車，突然變換車道，導致阮閃避不及，直接撞上，把吳的後車玻璃撞到全部碎裂，阮的機車車頭也近乎全毀，阮因車禍全身都有擦挫傷，但經送醫後無生命危險。

警方調查，阮的酒精濃度達每公升0.74毫克，將依公共危險罪送辦，另外初步調查肇事原因，研判為未注意車前狀況、違反標線在雙白線變換車道，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

越南籍阮姓移工今天凌晨零時許，酒後騎機車行經西屯區環中路、青海路口時，因前方休旅車突然變換車道，阮閃避不及撞上，阮全身受傷，機車車頭毀損，休旅車後車玻璃全被撞破。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工今天凌晨零時許，酒後騎機車行經西屯區環中路、青海路口時，因前方休旅車突然變換車道，阮閃避不及撞上，阮全身受傷，機車車頭毀損，休旅車後車玻璃全被撞破。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工今天凌晨零時許，酒後騎機車行經西屯區環中路、青海路口時，因前方休旅車突然變換車道，阮閃避不及撞上，阮全身受傷，機車車頭毀損，休旅車後車玻璃全被撞破。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工今天凌晨零時許，酒後騎機車行經西屯區環中路、青海路口時，因前方休旅車突然變換車道，阮閃避不及撞上，阮全身受傷，機車車頭毀損，休旅車後車玻璃全被撞破。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工今天凌晨零時許，酒後騎機車行經西屯區環中路、青海路口時，因前方休旅車突然變換車道，阮閃避不及撞上，阮全身受傷，機車車頭毀損，休旅車後車玻璃全被撞破。圖／讀者提供
越南籍阮姓移工今天凌晨零時許，酒後騎機車行經西屯區環中路、青海路口時，因前方休旅車突然變換車道，阮閃避不及撞上，阮全身受傷，機車車頭毀損，休旅車後車玻璃全被撞破。圖／讀者提供

車道 酒精 越南

延伸閱讀

北市1非法移工確診盼回鄉 匡列7人居家隔離

顏敏如／流動的勞動者：移工人力的文化、經濟與管理難題

移工來台建捷運遭剝削？月薪不到一萬、加班費僅47元

以後要跟移工搶房？網傳外勞中壢購屋 房仲這麼說

相關新聞

影／移工酒駕遇前車突切車道 閃不及撞破玻璃全身傷

越南籍阮姓移工在今天凌晨零時許騎機車酒駕行經西屯區時，遇到前方由吳姓男子駕駛的休旅車突然在路口右切變換車道，當時阮車速快...

PTT鄉民質疑中央「未普篩」遭辦 法官不罰：不討喜仍屬言論自由

嘉義縣詹姓男子在今年5月進入疫情三級警戒當天，涉於批踢踢實業坊（PTT）八卦版貼文，內容包括「去年有症狀的根本不給驗，驗...

散播三和夜市確診假消息 女獲緩起訴上法治教育2小時

周姓女子今年5月1日，涉嫌未經任何查證下，在臉書散播三和夜市旁有確診消息，遭依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條款...

性騷代價！瑜珈男老師摟抱女學員判拘役 再賠10萬元

基隆市包姓瑜珈老師性騷擾女學員，一審被判拘役50天。女學員提起刑事附帶民事訴訟，表示遇此侵害承受莫大精神痛苦，求償精神慰...

兒送急診室 退休士官心急飆罵醫師「夠爛」 處拘役10天

顧姓男子去年6月因兒子服用安眠藥，趕赴醫院急診室，過程中不滿急診醫師處置方式，當場辱罵醫師「我認為妳這個醫師很夠爛」。士...

製麵廠女作業員販毒給藥腳 一審判徒刑7年9月

陳姓女藥頭平日在製麵廠擔任作業員，因另案將要入監服刑前，在台南市中西區某民宿內將接任她的男藥頭「滷蛋」介紹給鄭姓男藥腳認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。