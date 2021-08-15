男子持西瓜刀恐嚇女網友 法官判他拘役59天
26歲溫姓男子被控於今4月間 ，在台南市某國小門口前，因細故與女網友發生爭執後，涉嫌自機車座墊下取出西瓜刀後，持西瓜刀指向她，女網友報警法辦起訴。台南地院依溫觸犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役59天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，溫姓男子透過網路交友軟體結識女網友，今年4月12日相約見面後，溫於4月13日凌晨2點多，在台南市某國小門口前，因細故與女網友發生爭執，溫自機車座墊下取出西瓜刀1把，持西瓜刀指向她，以此加害生命、身體方式恫嚇女被害人。女被害人報警法辦、南檢起訴。
法官審酌，溫所為觸犯犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，溫僅因細故與被害人發生爭執，即持西瓜刀指向被害人，造成被害人心理恐懼，所為確屬不該，惟念及溫犯後坦承恐嚇犯行等一切情狀，量處拘役59天。
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