對前女友連犯傷害、恐嚇及公然侮辱罪 男子處拘役90天

新北市許姓男子和黃姓前女友多次發生口角，警員在場仍用髒話辱罵她，另朝她大腿丟擲鑰匙造成擦傷，抓她手臂導致瘀青，還恐嚇她「絕對讓你爸的腿斷掉」等話被檢方起訴。基隆地院審結，依傷害、恐嚇及公然侮辱罪，處許男應執行拘役90日，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，許男因與黃女感情不睦，兩人去年1月10日清晨5點多在租屋處，因房屋租約問題發生口角，黃女報警處理。李姓警員和另1名交通分隊警員到場後，同日上午7點多通知張姓房東到場協調租約事宜。許男在過程中心生不滿，在警員和房東得以共見共聞場所，用「五字經」髒話辱罵黃女。

去年1月12日凌晨1點多，許男和黃女在金山區中山路上再度發生口角，許朝黃女大腿丟擲鑰匙，並抓黃女手臂，造成她右大腿擦傷、手臂瘀青等傷害。兩人分別後，黃女凌晨2、3點時聯繫許男，許在電話中對黃女恫稱：我絕對讓你爸的腿斷掉等話，使黃女心生畏懼。

新北市金山警分局受理黃女報案後，將許男函送法辦。基隆地檢署偵結，認定許男涉犯刑法傷害、恐嚇及公然侮辱罪提起公訴。基隆地院審理時，許男自白犯罪，合議庭認宜以簡易判決處刑。