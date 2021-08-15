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PTT鄉民質疑中央「未普篩」遭辦 法官不罰：不討喜仍屬言論自由
嘉義縣詹姓男子在今年5月進入疫情三級警戒當天，涉於批踢踢實業坊（PTT）八卦版貼文，內容包括「去年有症狀的根本不給驗，驗了也是摸頭陰性」等語，中央流行疫情指揮中心認為造謠，警方依違反社維法送辦，但嘉義地院認為，詹質疑中央未普篩，並非憑空捏造，裁定不罰，可抗告。
法官認為，詹姓男子沒先冷靜思考，妄加揣測就張貼文章，確實有欠思慮，但難認定他明知張貼的文章內容不實仍散布，且台灣為民主法治國家，即使言論與事實有所不符，在沒具惡意的情況下，仍應尊重發表言論的權利，並讓這類言論在公眾資訊交流下逐漸分辨出真實，「所使用之推測文字或許並不討喜，然仍為言論自由所應保障之範疇」。
警方移送指出，詹姓男子今年5月19日下午5點多，在嘉縣住處用手機進入PTT平台，並於「看板Gossiping」，PO出標題「〔爆掛〕【作夢】關於菲x賓疫情真相的猜測」文章，內容有「去年有症狀的根本不給驗，驗了也是摸頭陰性」等不實訊息。
警方認為，中央流行疫情指揮中心認定詹姓男子的文章是不實訊息，且時值疫情肆虐，若他PO的不實訊息有民眾誤信，會使人不信任指揮中心發布的訊息，甚至不配合防疫措施，影響疫情控制，易造成社會人心動盪，足以影響公共安寧，已犯社維法63條1項5款。
詹姓男子到案後辯稱，這是他個人經驗判斷，所繕打的文字，否認有造謠。
法官檢視過貼文內容後，認為詹姓男子依照當時疫情狀況、自身就診經驗，才對我國當時仍沒進行普篩的防疫策略提出質疑，難認是無事實根據的憑空捏造、無的放矢，無從認定屬謠言，且指揮中心每天開記者會說明疫情及篩檢等相關資訊，並於衛生福利部網站設Q&A專區、LINE通訊軟體上設立「疾管家」澄清專區載明相關訊息，一般人可藉這些方式獲得疫情正確資訊，也無法佐證詹造成一般民眾畏懼、恐慌。
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