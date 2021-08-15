PTT鄉民質疑中央「未普篩」遭辦 法官不罰：不討喜仍屬言論自由

嘉義縣詹姓男子在今年5月進入疫情三級警戒當天，涉於批踢踢實業坊（PTT）八卦版貼文，內容包括「去年有症狀的根本不給驗，驗了也是摸頭陰性」等語，中央流行疫情指揮中心認為造謠，警方依違反社維法送辦，但嘉義地院認為，詹質疑中央未普篩，並非憑空捏造，裁定不罰，可抗告。

法官認為，詹姓男子沒先冷靜思考，妄加揣測就張貼文章，確實有欠思慮，但難認定他明知張貼的文章內容不實仍散布，且台灣為民主法治國家，即使言論與事實有所不符，在沒具惡意的情況下，仍應尊重發表言論的權利，並讓這類言論在公眾資訊交流下逐漸分辨出真實，「所使用之推測文字或許並不討喜，然仍為言論自由所應保障之範疇」。

警方移送指出，詹姓男子今年5月19日下午5點多，在嘉縣住處用手機進入PTT平台，並於「看板Gossiping」，PO出標題「〔爆掛〕【作夢】關於菲x賓疫情真相的猜測」文章，內容有「去年有症狀的根本不給驗，驗了也是摸頭陰性」等不實訊息。

警方認為，中央流行疫情指揮中心認定詹姓男子的文章是不實訊息，且時值疫情肆虐，若他PO的不實訊息有民眾誤信，會使人不信任指揮中心發布的訊息，甚至不配合防疫措施，影響疫情控制，易造成社會人心動盪，足以影響公共安寧，已犯社維法63條1項5款。

詹姓男子到案後辯稱，這是他個人經驗判斷，所繕打的文字，否認有造謠。