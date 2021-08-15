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散播三和夜市確診假消息 女獲緩起訴上法治教育2小時

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

周姓女子今年5月1日，涉嫌未經任何查證下，在臉書散播三和夜市旁有確診消息，遭依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條款送辦，檢察官認為周女有悔意，給予緩起訴處分，並完成2小時法治教育課程。

緩起訴書指出，周女用手機連上臉書帳號，未經任何查證、詢問或確認，也沒有任何相當理由認為訊息真實，散播「三重某診所三和夜市旁醫院確診關門消毒液是要不要去」、「病患被機師感染跑到診所就醫發現確診」、「不要到三和夜市危險喔」等疫情不實訊息，供臉書好友瀏覽，散播疫情不實訊息，損害公眾接受疫情訊息正確性。

檢察官審酌，新冠肺炎疫情是全體國人、新聞媒體，及國際社會高度關注的重大公共衛生事件，民眾對於疫情相關新聞訊息十分關切，周女未經任何查證，也沒有相當理由認為訊息屬實，就散步傳遞周知之行為，實有不該，考量周女坦承犯行、深表悔悟，一時失慮致罹刑章，歷經刑事程序當知警惕，給予緩起訴處分，緩起訴時間1年，緩起訴確定後6月完成法制教育2小時。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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