性騷代價！瑜珈男老師摟抱女學員判拘役 再賠10萬元

基隆市包姓瑜珈老師性騷擾女學員，一審被判拘役50天。女學員提起刑事附帶民事訴訟，表示遇此侵害承受莫大精神痛苦，求償精神慰撫金20萬元；包男否認女子指控。基隆地院審結，指全案雖尚未判決確定，但從偵審內容，兩造對話及證人證述，認定包男侵害女子人格權，賠判10萬元。全案可上訴。

判決指出，被害女子指前年11月7日晚間7點半多，獨自到瑜珈教室後陽台拿瑜珈墊時，包男尾隨並自她身後出手搭肩，胸部緊貼她的後背。女子受驚嚇轉身，包男又順勢摟抱她。包男行為侵害她的人格權，請求賠償精神慰撫金20萬元。

包男在刑事庭辯稱，平常習慣到後陽台幫學生拿瑜珈墊，當時好的瑜珈墊被壓在最下面，陽台很窄，才在她後方輕拍肩膀說借過，要到前面幫她拿瑜珈墊，否認有性騷擾犯行。女子請求民事賠償，包男仍答辯，否認女子指控內容。

基隆地院指出，女子指控包男性騷擾，檢方偵結起訴，一審判有罪，目前上訴高院審理中。包男雖否認性騷擾，但在刑案偵審期間，包男承認在後陽台曾因觸摸女子，對方大叫「幹什麼」等語。

事發10多天後，包男撥LINE語音通未聯繫上女子，女子當晚傳送LINE訊息，指被他性騷擾後驚嚇未定，「你不要跟我說你是在開玩笑的？」等語。包男回應，瑜珈教室另一名老師聽說後，對他也很不諒解，「讓您不愉快，我非常難過」，表示已主動離開瑜珈教室表達歉意。

法院認為，女子主張包男出手搭肩、胸部貼其後背、伸手摟抱她性騷擾等情節，客觀上均有所本。本案雖無第3人目睹，但女子事後難以承受心理壓力，有告知另2名學員遭包性騷擾，包男又不能提出反證推翻，認定女子主張俱屬真實。