兒送急診室 退休士官心急飆罵醫師「夠爛」 處拘役10天

顧姓男子去年6月因兒子服用安眠藥，趕赴醫院急診室，過程中不滿急診醫師處置方式，當場辱罵醫師「我認為妳這個醫師很夠爛」。士林地方法院依照公然侮辱罪，判他拘役10天，可易科罰金1萬元。

急診室醫師提供手機錄影畫面提告恐嚇、違反醫療法，經檢方偵查，起訴公然侮辱罪嫌，其餘部分不起訴。顧男稱，從陸軍士官學校畢業，退伍後待業中，家中還有妻小需要撫養，坦承在急診室因心急，情緒激動辱罵醫師。

法官認為，顧男的話語「我認為妳這個醫師很夠爛」，在現今社會多數見解，均認為是使人難堪言語，有不屑、輕蔑意義，客觀上足以讓醫師感到難堪與屈辱，認定犯公然侮辱罪。

法官審酌，顧男在案發當日，因兒子突然吞下安眠藥，緊急送醫，身為父親受到刺激，事後又未取得醫師原諒，考量犯後態度等情狀，依照公然侮辱罪判處拘役10天，可易科罰金1萬元。可上訴。

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