行人比中指嗆闖紅燈騎士 還拉人下車痛毆被罰6千
台中市葉姓男子在今年3月間步行至逢甲商圈一帶時，不滿陳姓機車騎士闖紅燈，對陳比中指，還拉下車壓在地面毆打，違反社會秩序維護法被開罰6000元，他不服辯稱是正當防衛，向法院聲明異議。台中地院認定，葉先挑起爭端，又徒手拉人下車，壓制在地，屬於加暴行於人，駁回葉聲請，全案判罰確定。
葉姓男子在今年3月3日下午5時許，步行經過西屯區逢甲路19巷口，正要走行人穿越道，當時陳姓機車騎士闖紅燈，葉向陳比中指，表達不滿，陳看到葉比中指，也不滿騎車上前理論，葉認為陳要撞他，葉徒手環抱陳的頸部，將陳拉下車，並壓制在地面毆打。
當時有警員在附近，見狀前往制止，未料警方到場後，葉仍情緒激動，持續將陳壓在地上，警方使用辣椒水，才讓葉鬆手。
事後雖然陳姓騎士有被葉打傷，但雙方都無提告傷害告訴，不過警方經調閱路口監視器、警員密錄器、警員職務報告、雙方涉案人說法後，認為葉在街頭公然加暴行於人的違序行為屬實，需依違反社維法，開罰6000元，葉收到處分書後不服，向台中地院上訴，辯稱他是正當防衛、緊急避難，聲請撤銷罰單。
台中地院台中簡易庭審理後，認定葉在陳闖紅燈後，先比中指挑起爭端，之後陳騎車沒有要衝撞，只是上前理論，就被葉扯頸拉下車，壓在地上毆打，警方到場勸阻都不聽，警方還得使用辣椒水制止，難認葉的行為是正當防衛、緊急避難，駁回葉訴請，判葉得罰，不得抗告。
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