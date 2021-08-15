不滿警員舉發交通違規 莽男出言辱罵判拘役50天

51歲李姓男子今年6月間，在台南市區因違規停車遭人舉報，不滿洪姓警員對他開違規舉發單，涉嫌以台語「你是在大聲三小?」「你拿槍是怎樣?你囂張三小?」等語辱罵洪，台南地院依李觸犯侮辱公務員罪，判處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，李於今年6月12日中午12點多，在台南市東區因違規停車遭人舉報，市警一分局府東派出所洪姓警員獲報到場處理，依法開立舉發單，李自認並未違規，因此心生不滿，洪棟依法執行職務之際，當場台語 以「你是在大聲三小?」「講三小啊?」「林北給你丟東西，幹你自己手殘沒拿到，在那邊怪洨」、「你拿槍是怎樣?你囂張三小?」等語辱罵洪，警當場逮捕法辦起訴。