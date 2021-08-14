陽明山仰德大道釀4死9傷車禍 1死者家屬獲賠733萬

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，車禍現場一片狼籍。圖／本報資料照片

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，肇事的水泥車阮姓司機死亡，另名死者何姓男子的4名家屬向水泥車所屬的信詠工程行負責人陳美蘭，及負責維修的真銓材料行技師盧志宏提起民事求償，士林地方法院日前審結，認為陳、盧的過失與車禍有因果關係，判2人應賠償何的家屬共733萬餘元。

何男家屬主張，陳女未確認水泥車可安全行駛，又在違規時段雇用阮姓司機將水泥車開上仰德大道，另外，盧姓車輛維修員在車禍前未更換傳動軸組件，未進行安全檢查，導致煞車失靈肇事。

陳女抗辯，當時駕駛路線由阮姓司機決定，就算違反行政規範，也與車禍無因果關係，且水泥車的傳動軸組件失靈，並非自己可預見或避免，車禍是發生在下坡路段，是阮姓司機異常連續踩踏煞車而失效，自己無須負擔賠償責任。

法官勘驗鑑定報告指出，車禍主要原因是煞車失靈，陳女有負保養及車輛維護義務，卻疏於注意未妥善維護，將煞車失靈的水泥車交給阮姓司機，另外，盧姓車輛維修員也未妥善維護，導致中央傳動軸掉落地面，煞車失靈，也有過失。

法官認為，何的81歲母親、妻子及2名子女因陳、盧疏失導致失去親人，所受精神痛苦尤深，陳、盧應賠償何的家屬精神撫慰金、撫養費、喪葬費共733萬餘元。可上訴。

陳、盧2人在審理期間把水泥車維修責任甩鍋給死亡的阮姓司機，刑事部分，士院歷經3年審理，今年5月依過失致死罪，分別判處陳、盧4年2月、3年6月徒刑。