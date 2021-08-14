轉傳「每人補助疫情援助金1萬元」假訊息 男大生判不罰

南部某大學外語系蔡姓男大生今年6月9日在台南住處內，以LINE在班級群組發布「110年5月18號起～由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元…」不實訊息，警方認涉散布謠言送辦，他說，點進網址後的內容有趣，與防疫相關政策無關才轉貼，台南簡易庭認一般民眾在開啟該連結當下，應可立即發覺此為一惡作劇連結，難認影響公共安寧，判不罰。

中央流行疫情指揮中心5月21日嚴正澄清，近日有網友Line分享流傳「行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」等訊息，為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

中央流行疫情指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

然而，蔡姓男大生今年6月9日在台南市東區住處內，以LINE在班級群組發布上述訊息，遭警方查獲，認他違反社會秩序維護法，涉散布謠言，足以影響公共安寧，移送法辦。

蔡否認涉散布謠言，他表示，轉發張貼該則訊息時，沒有看清楚文字內容，只因為點進網址後的內容有趣，與防疫相關政策無關，才轉貼這則貼文。

台南簡易庭認為，男大生於張貼上揭訊息時，仍值嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，他對於所接受關於疫情訊息，未加思考、查證而張貼系爭訊息，所為有欠思慮，實屬可議。然而，依其張貼訊息，如一般民眾欲了解「疫情援助金」內容，勢必尚需點開該訊息所附連結，經開啟後網頁呈現一隻猩猩手比中指的圖片，而無任何與「疫情援助金」有關訊息，可見該訊息應僅以詼諧粗鄙圖片作為「疫情援助金新臺幣10,000元」戲謔之意。