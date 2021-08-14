快訊

整理包／搶商機 全台各縣市五倍券加碼措施看這裡

漢翔改裝F-16戰機聯胺外洩 8員工急送醫檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉傳「每人補助疫情援助金1萬元」假訊息 男大生判不罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

南部某大學外語系蔡姓男大生今年6月9日在台南住處內，以LINE在班級群組發布「110年5月18號起～由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元…」不實訊息，警方認涉散布謠言送辦，他說，點進網址後的內容有趣，與防疫相關政策無關才轉貼，台南簡易庭認一般民眾在開啟該連結當下，應可立即發覺此為一惡作劇連結，難認影響公共安寧，判不罰。

中央流行疫情指揮中心5月21日嚴正澄清，近日有網友Line分享流傳「行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」等訊息，為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

中央流行疫情指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

然而，蔡姓男大生今年6月9日在台南市東區住處內，以LINE在班級群組發布上述訊息，遭警方查獲，認他違反社會秩序維護法，涉散布謠言，足以影響公共安寧，移送法辦。

蔡否認涉散布謠言，他表示，轉發張貼該則訊息時，沒有看清楚文字內容，只因為點進網址後的內容有趣，與防疫相關政策無關，才轉貼這則貼文。

台南簡易庭認為，男大生於張貼上揭訊息時，仍值嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，他對於所接受關於疫情訊息，未加思考、查證而張貼系爭訊息，所為有欠思慮，實屬可議。然而，依其張貼訊息，如一般民眾欲了解「疫情援助金」內容，勢必尚需點開該訊息所附連結，經開啟後網頁呈現一隻猩猩手比中指的圖片，而無任何與「疫情援助金」有關訊息，可見該訊息應僅以詼諧粗鄙圖片作為「疫情援助金新臺幣10,000元」戲謔之意。

台南簡易庭指出，一般民眾於開啟該連結當下，應可立即發覺此為一惡作劇連結，而非政府機關的公告網頁，當能判斷該訊息內容的可信度甚低，尚不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌等負面心理，難認男大生行為已達影響公共安寧的程度。

中央流行疫情指揮中心5月間嚴正澄清，網友Line瘋傳「行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。圖／翻攝自網路
中央流行疫情指揮中心5月間嚴正澄清，網友Line瘋傳「行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。圖／翻攝自網路

疫情 LINE

延伸閱讀

投資詐騙數量飆高 案件增加8成6詐騙近10億元

台中防疫降級看屋熱 修馬桶得等7天、換屋裝修大缺工

LINE禮物七夕用Pocky說愛！贈送指定商品送禮者也有禮

LINE電腦版更新 視訊通話可用貼圖

相關新聞

外送員註冊預設密碼都同組...他鑽漏洞侵占5千多元餐費

蘇姓男子註冊為美食外送平台外送員，發現註冊帳號時，系統所給的預設密碼都相同，他得知有人沒更改密碼，利用對方的帳號，冒名上...

轉傳「每人補助疫情援助金1萬元」假訊息 男大生判不罰

南部某大學外語系蔡姓男大生今年6月9日在台南住處內，以LINE在班級群組發布「110年5月18號起～由於疫情的關係，行政...

要求撤銷解散德州撲克人團處分 內政部：尊重判決結果

內政部今天表示，「台灣華人德州撲克競技協會」活動涉及賭博案無罪判決及要求內政部撤銷解散人民團體的處分，對此，內政部尊重法...

仰德大道水泥車4死車禍 1死者4家屬獲判賠733萬

陽明山仰德大道106年發生水泥車車禍，釀4死8傷；何姓死者家屬求償，士林地方法院日前判決水泥車所屬的工程公司陳姓女負責人...

挑釁倒車衝撞被打到橫紋肌溶解 2惡煞殺人未遂判7年

桃園童姓男子因買賣排氣管和歐姓業者有糾紛，約出協商時歐的陳姓友人故意倒車衝撞，童和楊姓同夥持高爾夫球桿狠砸對方，把陳打到...

超商脫光光供人觀賞 台南男研究生罹暴露症改處拘役

台南市24歲詹姓男研究生去年間兩度犯下公然猥褻案緩起訴，去年11月25日傍晚在歸仁區某超商店2樓廁所脫光衣物，赤裸走到廁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。