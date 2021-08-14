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外送員註冊預設密碼都同組...他鑽漏洞侵占5千多元餐費

聯合報 / 記者林保光／即時報導

蘇姓男子註冊為美食外送平台外送員，發現註冊帳號時，系統所給的預設密碼都相同，他得知有人沒更改密碼，利用對方的帳號，冒名上線接單，侵占收到的餐點費5000多元。警方查出他涉案，高雄地方法院依妨害電腦使用罪，判他拘役40天，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，蘇姓男子註冊熊貓外送平台帳號，得悉註冊帳號後的預設密碼均相同，如有會員註冊後沒變更密碼，就有盜用他人帳號機會，後來他自外送群組，得知姜姓送外員的帳號，去年7月17日，便用姜男的帳號和預設密碼登入平台，修改密碼讓姜無法登入自己的帳戶，便連續接單，並向朋友借機車外餐點。

據統計，蘇姓男子共接32筆外送單，從消費者手中收取餐點費5796元，沒繳回富胖達公司。直到公司通知姜姓外送員賠償這筆費用，姜才驚覺帳、密遭盜用，向警方報案。警方查出蘇姓男子涉案，蘇承認冒用姜的帳、密，趕緊賠錢給姜和解。

法官認為，蘇姓男子基於侵占的目的，無故入侵他人電腦相關設備及變更電磁紀錄，在法律上是一行為觸犯數罪的想像競合犯，才從重以無故變更他人電磁紀錄罪論刑。

美食外送平台預設註冊密碼都相同，蘇姓男子因此冒用他人帳、密。圖非當事人。示意圖／聯合報系資料照
美食外送平台預設註冊密碼都相同，蘇姓男子因此冒用他人帳、密。圖非當事人。示意圖／聯合報系資料照

外送員

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