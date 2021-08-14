外送員註冊預設密碼都同組...他鑽漏洞侵占5千多元餐費
蘇姓男子註冊為美食外送平台外送員，發現註冊帳號時，系統所給的預設密碼都相同，他得知有人沒更改密碼，利用對方的帳號，冒名上線接單，侵占收到的餐點費5000多元。警方查出他涉案，高雄地方法院依妨害電腦使用罪，判他拘役40天，緩刑2年。全案可上訴。
判決指出，蘇姓男子註冊熊貓外送平台帳號，得悉註冊帳號後的預設密碼均相同，如有會員註冊後沒變更密碼，就有盜用他人帳號機會，後來他自外送群組，得知姜姓送外員的帳號，去年7月17日，便用姜男的帳號和預設密碼登入平台，修改密碼讓姜無法登入自己的帳戶，便連續接單，並向朋友借機車外餐點。
據統計，蘇姓男子共接32筆外送單，從消費者手中收取餐點費5796元，沒繳回富胖達公司。直到公司通知姜姓外送員賠償這筆費用，姜才驚覺帳、密遭盜用，向警方報案。警方查出蘇姓男子涉案，蘇承認冒用姜的帳、密，趕緊賠錢給姜和解。
法官認為，蘇姓男子基於侵占的目的，無故入侵他人電腦相關設備及變更電磁紀錄，在法律上是一行為觸犯數罪的想像競合犯，才從重以無故變更他人電磁紀錄罪論刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言