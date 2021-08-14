要求撤銷解散德州撲克人團處分 內政部：尊重判決結果

內政部今天表示，「台灣華人德州撲克競技協會」活動涉及賭博案無罪判決及要求內政部撤銷解散人民團體的處分，對此，內政部尊重法院判決結果，未來對這類團體將持續加強輔導，若有意圖營利的賭博行為或妨害公益的情況，將依法核予解散處分。內政部也呼籲民眾若發現此類協會，有涉賭、吸金等違法情事，應儘速向警方舉報。

內政部表示，德州撲克或麻將協會若以合法設立之名行招募會員賭博，已違反刑法第268條圖利供給賭博場所罪，另依刑法第266條則有處罰在公共場所或公眾得出入的場所賭博財物者，警察機關蒐報或接獲是類案件情資均會依法取締、嚴查究辦。

內政部表示，雖然2020年台灣高等法院109年上易字第8號台北市警察局取締該協會涉嫌賭博案，判決無罪，主要是對警方偵查刑事證據解讀部分認尚有疑義，不代表該協會舉辦任何比賽均屬合法。

內政部表示，近來有社會團體辦理涉及博奕性質的活動，均會依循人民團體法相關規定，嚴格督導其會務運作，若有涉及賭博的事實，會以其有妨害社會公益的情事，依據人民團體法第58條第1項規定核予解散處分。

內政部表示，警政單位會持續對於各相關協會涉嫌賭博行為嚴密蒐證，並與案發地所屬檢察署討論案情，若認有涉嫌賭博行為，立即會依刑事訴訟法偵辦到底，不容有任何協會假競賽之名行賭博之實，同時也會依人民團體法核予處分。